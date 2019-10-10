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Авито: спрос и цены на готовый бизнес в III квартале 2019 года

Россияне стали сильнее интересоваться покупкой бизнеса — спрос на него за год вырос почти на 6%, выяснили эксперты Авито, проанализировав данные III квартала 2019 года. Как и годом ранее, наиболее популярными сферами (и одновременно одними из наиболее доступных) остаются услуги, торговля и общественное питание. В то же время в целом по стране готовый бизнес стали выставлять на продажу на 10% чаще. Дешевле всего уже существующую компанию можно купить в Ульяновске, а больше всего придется заплатить в Ростове-на-Дону. В целом по России средняя цена бизнеса снизилась за год на 3,7% до 3,2 млн рублей.

Спрос на покупку готового бизнеса в России вырос за год на 6%, а предложение — почти на 10%. Интерес к приобретению предприятий увеличился примерно в 2/3 крупнейших городов, в первую очередь в Ижевске (на 25% за год), Воронеже (25%) и Саратове (21%). Примерно в трети городов он, наоборот, снизился, наиболее заметно в Омске (на 22%), Екатеринбурге (11%) и Барнауле (10%). Предложение же увеличилось почти во всех крупных городах, наиболее сильно — в Санкт-Петербурге (на 31% за год), Ульяновске (на 14%) и Новосибирске (на 13%).

За год стоимость готового бизнеса снизилась на 3,7% и составляет 3,2 млн рублей. Самый низкий ценник на покупку бизнеса зафиксирован в Ульяновске — в среднем 1,3 млн рублей, а дороже всего за уже существующую компанию придется заплатить в Ростове-на-Дону (около 4,5 млн). По уровню цены этот город обогнал традиционного лидера — Москву, где по итогам прошедшего квартала готовый бизнес можно было приобрести за 4,4 млн рублей.

Почти в половине (11 из 23) рассматриваемых городов стоимость бизнеса увеличилась за год, наиболее заметно в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%). А в 12 крупнейших городах купить готовое предприятие стало проще — значительнее всего ценники снизились в Саратове (-31%), Тюмени (-25%) и Новосибирске (-24%).

Рейтинг городов по доступности готового бизнеса в III квартале и изменение цены за год

Сфера услуг (31%), торговля (23%) и общественное питание (16%) имеют наибольшие доли спроса среди всего бизнеса, который предлагается к продаже. Также наиболее массовыми являются интернет-магазины, сельскохозяйственный бизнес, производство. Соотношение популярных категорий осталось примерно тем же, что и год назад, лишь незначительно (на 1%) упала популярность готового бизнеса в сфере строительства, и также на 1% вырос спрос в категориях «развлечения» и «другое».

Спрос на разные виды готового бизнеса (III квартал 2019), вся Россия

Самым доступным видом готового бизнеса остается интернет-магазин. Хотя его средняя цена за год поднялась на 12%, она составляет в среднем менее 630 000 рублей, что в разы меньше других видов бизнеса. Дороже всего приобретать сельскохозяйственный бизнес, он обойдется в среднем почти в 10 млн рублей. Самый большой рост спроса — на бизнес в сфере развлечений (23% за год).

Стоимость готового бизнеса и динамика рынка по сферам (III квартал 2019, вся Россия)

Автор: Анна
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