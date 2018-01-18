Avito стал самым популярным e-commerce сайтом в предновогодний период
МГТС, лидер московского рынка широкополосного доступа в интернет, зафиксировала трехкратный рост трафика на сайты интернет-магазинов в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам исследования выделены наиболее популярные в предновогодний период e-commerce сайты.
В декабре 2017 года самым посещаемым впервые стал сайт Avito — сервис объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний (см. таблицу № 1). Интернет-гипермаркет AliExpress, лидер декабря 2016 года, уступив первенство, отстал от Avito по объему трафика почти в 2,5 раза.
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Топ-10 самых посещаемых интернет-магазинов по данным МГТС, декабрь 2017 года
|
№
|
Название
|
Категория
|
1
|
Avito
|
Товары широкого профиля
|
2
|
AliExpress
|
Товары широкого профиля
|
3
|
ЛитРес
|
Книги
|
4
|
М.Видео
|
Электроника и бытовая техника
|
5
|
Утконос
|
Продукты питания
|
6
|
Лабиринт
|
Книги
|
7
|
Wildberries
|
Товары широкого профиля
|
8
|
Детский мир
|
Детские товары
|
9
|
Эльдорадо
|
Электроника и бытовая техника
|
10
|
Читай-город
|
Книги
Топ-3 категории интернет-магазинов среди абонентов МГТС
1 место — впервые заняли e-commerce сайты по продаже товаров широкого профиля. На них пришлось почти половина интернет-сессий клиентов МГТС (против 25% в декабре 2016 года). Самыми посещаемыми онлайн-магазинами стали Avito, AliExpress и Wildberries.
2 место заняли лидеры декабря 2016 года — онлайн-гипермаркеты по продаже электроники и бытовой техники. Доля трафика на такие сайты по сравнению с декабрем 2015 года упала на 10 п.п. и составила 20% от общего трафика. Самыми посещаемыми стали сайты компаний «Эльдорадо» и «М.Видео».
3 место — за книжными интернет-магазинами, которые впервые вошли в тройку категорий-лидеров, сместив онлайн-магазины детских товаров, занимавших эту строчку в декабре 2016 года. Совокупный объем трафика на такие сайты вырос по сравнению с последним месяцем 2016 года в три раза, а его доля достигла 16%. Лидером в категории стал сайт «ЛитРес». Также в рейтинг попали интернет-магазины «Лабиринт» и «Читай-город».
Методика исследования
Трафик формируется из обращений пользователей на сайты онлайн-магазинов и гипермаркетов. Анализ потребления трафика составляется на основе обезличенных данных платформы по управлению интернет-трафиком на базе системы DPI (Deep Packet Inspection) МГТС.