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Avito стал самым популярным e-commerce сайтом в предновогодний период

МГТС, лидер московского рынка широкополосного доступа в интернет, зафиксировала трехкратный рост трафика на сайты интернет-магазинов в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам исследования выделены наиболее популярные в предновогодний период e-commerce сайты.

В декабре 2017 года самым посещаемым впервые стал сайт Avito — сервис объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний (см. таблицу № 1). Интернет-гипермаркет AliExpress, лидер декабря 2016 года, уступив первенство, отстал от Avito по объему трафика почти в 2,5 раза.

Топ-10 самых посещаемых интернет-магазинов по данным МГТС, декабрь 2017 года

Название

Категория

1

Avito

Товары широкого профиля

2

AliExpress

Товары широкого профиля

3

ЛитРес

Книги

4

М.Видео

Электроника и бытовая техника

5

Утконос

Продукты питания

6

Лабиринт

Книги

7

Wildberries

Товары широкого профиля

8

Детский мир

Детские товары

9

Эльдорадо

Электроника и бытовая техника

10

Читай-город

Книги

Топ-3 категории интернет-магазинов среди абонентов МГТС

1 место — впервые заняли e-commerce сайты по продаже товаров широкого профиля. На них пришлось почти половина интернет-сессий клиентов МГТС (против 25% в декабре 2016 года). Самыми посещаемыми онлайн-магазинами стали Avito, AliExpress и Wildberries.

2 место заняли лидеры декабря 2016 года — онлайн-гипермаркеты по продаже электроники и бытовой техники. Доля трафика на такие сайты по сравнению с декабрем 2015 года упала на 10 п.п. и составила 20% от общего трафика. Самыми посещаемыми стали сайты компаний «Эльдорадо» и «М.Видео».

3 место — за книжными интернет-магазинами, которые впервые вошли в тройку категорий-лидеров, сместив онлайн-магазины детских товаров, занимавших эту строчку в декабре 2016 года. Совокупный объем трафика на такие сайты вырос по сравнению с последним месяцем 2016 года в три раза, а его доля достигла 16%. Лидером в категории стал сайт «ЛитРес». Также в рейтинг попали интернет-магазины «Лабиринт» и «Читай-город».

Методика исследования

Трафик формируется из обращений пользователей на сайты онлайн-магазинов и гипермаркетов. Анализ потребления трафика составляется на основе обезличенных данных платформы по управлению интернет-трафиком на базе системы DPI (Deep Packet Inspection) МГТС.

Автор: Анна
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