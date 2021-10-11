Авито упрощает доставку товаров с платформы

Онлайн-сервис объявлений Авито сообщает о нововведении в процесс отправки товаров с платформы — теперь у продавцов появилась новая возможность планировать время похода в отделение Почты России и тем самым избегать очередей. На странице заказа на платформе Авито продавец товара может выбрать подходящее отделение отправки, узнать его режим работы и точный адрес, увидеть график загруженности отделения и выбрать оптимальное время посещения.

«Новая опция рассчитана на частных продавцов, которым теперь удобнее планировать свое время, а также на малый и средний бизнес, в котором нередко один и тот же человек выполняет сразу несколько функций и зачастую работает в жестких временных рамках. Многие компании, продающие свои товары на „Авито“, стараются отправлять их в максимально сжатые сроки. Это выгодно и продавцу, и покупателю. Сроки доставки — важное конкурентное преимущество и забота о клиенте в масштабах огромной страны, где некоторые посылки добираются до адресата за 7-10 дней. Теперь отправителю не нужно тратить время на поиск подробной информации об отделении отправки и его загруженности, она доступна на всех платформах на расстоянии одного клика». Сергей Пустыльник, руководитель «Авито логистики».

Авито сотрудничает с «Почтой России» с 2019 года, компания пополнила список логистических партнеров Авито, среди которых Boxberry, Достависта и Яндекс Go. ​​Авито Доставка осуществляет отправку товаров в 36 243 отделений Почты России, расположенных в 19 877 населенных пунктов.

Сам сервис доставки товаров платформы Авито, Авито Доставка, был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. В случае, если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и его доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий. Сегодня через Авито Доставку пользователями онлайн-сервиса отправляется миллион посылок в месяц.