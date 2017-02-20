Avito в 2016 году увеличил выручку на 75%

Популярный в России классифайд показал по итогам 2016 г. сильный рост финансовых и аудиторных показателей. При этом общие доходы акционера Avito, венчурного фонда Vostok New Ventures (VNV), несколько упали по сравнению с 2015 годом, говорится в финансовом отчёте компании за четвёртый квартал 2016 года.

Сервис Avito выручил за 2016 год 11,7 млрд руб – на 75% больше, чем в 2015 году. Об этом VNV сообщает в своем последнем отчете.

Скорректированный показатель EBITDA вырос с 3,3 млрд руб. в 2015 г. до 6,2 млрд руб., маржа EBITDA составила 54% (против 49% в 2015 г.). В отчете сообщается, что за прошедший год сайт набрал 123 млрд просмотров – на 18% больше, чем за 2015 год. Доля мобильного трафика впервые превысила половину: 56% против 49% в позапрошлом году. По данным Mediascope за декабрь 2016 года, сайт посетили 23,5 млн пользователей по всей России в возрасте от 12 до 64 лет (22,6% от выборки).

«Выручка Avito продолжает очень сильно расти, несмотря на экономические препятствия и активизировавшихся конкурентов, которые много вкладывают в свой маркетинг», – замечает VNV в отчете. По мнению владельцев компании, такая ситуация показывает, что как только крупнейший игрок на рынке классифайдов занимает лидирующую позицию, сместить его оттуда сложно.

Венчурный фонд также сообщил о том, что в декабре 2016 г. решил вложить дополнительные средства в сервис для планирования путешествий OneTwoTrip (OTT). VNV приобрела 7-процентную долю у одного из акционеров на сумму в $5,8 млн (333,4 млн руб.). «Мы находим эту цену очень привлекательной», – поясняют инвесторы в отчете. После сделки фонду будет принадлежать 14,6% OTT. В конечном счете, вложения VNV в сервис за 2015-2016 гг. составили $12,2 млн (701,7 млн руб.).

OneTwoTrip показал «великолепные результаты» за прошедший год, а его доля на рынке туристических сервисов выросла, сообщается в отчете. Конкретных цифр при этом инвесторы не приводят. В фонде также отметили, что ситуация в российской экономике улучшается: «Рубль стабилизировался (если не усилился), инфляция упала до 5%, а экономике в целом предрекают рост на 1,5-2% в течение 2017 года».

Доходы самого фонда за 2016 год при этом упали. Операционный и чистый доходы снизились на 7% по сравнению с 2015 годом – до $140,6 млн (8,1 млрд руб.) и $135,5 млн (7,8 млрд руб.) соответственно.

Шведский фонд Vostok New Ventures инвестировал в такие проекты как российские сервисы Avito (фонд владеет 13,3%) и OneTwoTrip (14,6%), а также BlaBlaCar (8%), Gett (4,2%) и другие. На 31 декабря 2016 Avito занимает 59,3% в портфолио VNV, OneTwoTrip – 2%.

Сервис для объявлений о товарах и услугах Avito начал работать в России в октябре 2007 года. Его основали шведы Йонас Нордландер и Филип Энгельберт. Vostok New Ventures инвестировал в проект вместе с другим шведским фондом Kinnevik AB в мае 2011 года. В октябре 2015 года контрольный пакет акций компании приобрела южно-африканская медиагруппа Naspers – ее доля составляет 67,9%.