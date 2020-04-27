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Авито: в 2020 году россиян стали больше интересовать работа и диван

«Работа» и «диван» поднялись в топе поисковых запросов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование поисковых запросов также показало, что новости о распространении коронавируса в марте не помешали жителям России активно готовиться к весеннему сезону. Накануне самоизоляции на Авито искали велосипеды, самокаты и весеннюю одежду даже активнее, чем в прошлом году, что может отчасти объясняться ростом интереса россиян к активному отдыху на свежем воздухе, а отчасти — теплой и бесснежной зимой.

Топ запросов в I квартале: россиян стал больше интересовать домашний уют

В первом квартале 2020 года россияне чаще всего искали на Авито «дома» и «квартиры»: за три месяца суммарное количество таких запросов составило почти 2 млн. При этом эксперты Авито считают, что далеко не все они напрямую связаны с поиском жилья. Большая часть этих запросов была сфокусирована на поиске чего-то для дома. Высокий интерес вызывали мебель и бытовая техника: запросы «диван», «телевизор» и «холодильник» также попали в топ. По этим данным очевидно, что люди решили обустроить свой быт — обновить технику, сделать пространство более уютным. Чуть ниже в списке приоритетов «телефоны» и «работа».

Состав списка топ-10 поисковых запросов за первые месяцы 2020 года почти не изменился по сравнению с первым кварталом 2019 года. Но его позиции заметно поменялись местами: «дома» обогнали «квартиры», «работа» и «диван» стали интересовать россиян больше, а «телефоны» — меньше.

Самые популярные поисковые запросы на Авито в I квартале

I квартал, 2019 г

I квартал, 2020 г

1

Квартира

Дом

2

Дом

Диван

3

Ваз

Отдам

4

Телефон

Квартира

5

Газель

Телевизор

6

Телевизор

Холодильник

7

Диван

Телефон

8

Холодильник

Работа

9

Велосипед

Газель

10

Работа

Водитель

Тренды марта: что искали россияне в преддверии самоизоляции

Анализ динамики роста отдельных поисковых запросов за март 2020 года позволяет оценить тренды, продиктованные пандемией. В первый месяц весны россияне стали значительно сильнее обычного интересоваться средствами противовирусной защиты. При этом активно искали и весеннюю одежду, и товары для дачи, и инвентарь для проведения досуга на свежем воздухе. Вероятно, пользователи не ожидали введения режима самоизоляции и спокойно готовились к наступлению нового сезона.

Сильнее всего на фоне распространения COVID-19, ожидаемо, выросло количество запросов медицинских товаров: антисептиков, термометров, перчаток. Взрывным оказался и рост интереса к гречке, в марте ее искали на Авито на 727% чаще, чем в феврале.

При этом новости о коронавирусе не помешали традиционному росту внимания к сезонным товарам. Этот тренд может отчасти объясняться теплой и бесснежной зимой, а отчасти — ростом интереса россиян к активному досугу. В пользу последней версии свидетельствует тот факт, что искать электросамокаты и трюковые самокаты в марте этого года стали в 2 раза чаще, чем год назад.

Рост количества запросов в марте 2020 г.

Запрос

По сравнению с мартом 2019 года

«велосипед бу»

+927%

«электросамокат»

+118%

«мопед альфа»

+110%

«трюковой самокат»

+94%

«велосипед детский»

+83%

«мопеды и скутеры»

+80%

«скейтборд»

+60%

«самокат»

+46%

Военные костюмы и пчелосемьи: самые необычные из популярных запросов

Если проследить динамику запросов, которые совершали на Авито по меньшей мере 20 тысяч раз за квартал, становится заметен значительный рост интереса россиян к военным костюмам. Их в I квартале стали искать на Авито в 2,5 раза чаще, чем год назад и в 5 раз чаще, чем в предыдущие три месяца.

После Нового года, судя по поисковым запросам, также повысилось внимание к птицеводству и пчеловодству. «Утятами», «гусятами» и «инкубационным яйцом индейки» интересовались в I квартале приблизительно в 3 раза чаще, чем в предыдущие 3 месяца. Интерес к «пчелосемьям» вырос за квартал на 34%, а искать «рамки для ульев» стали в 2 раза чаще не только в пределах квартала, но и в сравнении с 2019 годом.

Автор: Анна
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