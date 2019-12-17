Авито: в России в 2 раза вырос спрос на крыс в преддверии Нового года
Главный символ наступающего 2020 года – крыса – стал весьма популярен в России. В преддверии Нового года многие россияне решили обзавестись этим домашним питомцем – спрос на грызунов вырос более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а предложение – в 1,5 раза, выяснили эксперты Авито. В среднем по стране купить крысу стало дороже, чем год назад: покупка живых грызунов обойдется на 17% больше (в среднем 500 рублей), а сувенир в виде крыс – на 24% (900 рублей).
Где больше всего вырос спрос на крыс
Согласно восточному календарю символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса).
При этом лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за год. Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.
Предложение также увеличилось за год, в 1,5 раза по стране. Жители почти всех (21 из 23) крупнейших городов стали предлагать одомашненных крыс чаще. Лидерами по этому показателю стали Тольятти (171%), Казань (154%) и Самара (153%). В Барнауле предложение осталось на уровне прошлого года.
Примечательно, что Ульяновск – единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение – на 17%.
Рейтинг городов по динамике спроса на крысы за год, 2019г. к 2018г., вся Россия
Средняя цена символа 2020 года
В среднем по стране стоимость домашней крысы составляет 500 рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Подорожание отмечено в 10 крупнейших городах. Первую тройку по увеличению стоимости за год составили Ульяновск (97%), Ростов-на-Дону (83%) и Краснодар (64%). В 13 городах средняя цена таких грызунов снизилась за год в диапазоне от 10% в Новосибирске и до 63% в Уфе.
В преддверии Нового года дороже всего крыс предлагают в Москве (в среднем 800 рублей), Ростове-на-Дону (около 630 рублей) и Краснодаре (600 рублей). Доступнее всего приобрести символ наступающего 2020 года в Красноярске и Самаре, где средняя цена не превышает 200 рублей: около 160 рублей и 200 рублей соответственно.
Рейтинг городов по доступности крысы, изменение цены (2019г. к 2018г.)
|
№
|
Город
|
Средняя цена, руб.
|
Изменение цены за год
|
1
|
Красноярск
|
164
|
-21%
|
2
|
Самара
|
198
|
-56%
|
3
|
Ижевск
|
228
|
-22%
|
4
|
Тольятти
|
237
|
-24%
|
5
|
Челябинск
|
243
|
13%
|
6
|
Пермь
|
247
|
-48%
|
7
|
Нижний Новгород
|
262
|
-27%
|
8
|
Ульяновск
|
265
|
97%
|
9
|
Новосибирск
|
285
|
-10%
|
10
|
Воронеж
|
300
|
-21%
|
11
|
Иркутск
|
337
|
20%
|
12
|
Екатеринбург
|
376
|
-39%
|
13
|
Тюмень
|
384
|
-34%
|
14
|
Саратов
|
405
|
25%
|
15
|
Омск
|
432
|
-32%
|
16
|
Уфа
|
456
|
-63%
|
17
|
Санкт-Петербург
|
511
|
8%
|
18
|
Волгоград
|
516
|
34%
|
19
|
Барнаул
|
519
|
32%
|
20
|
Казань
|
584
|
-11%
|
21
|
Краснодар
|
603
|
64%
|
22
|
Ростов-на-Дону
|
631
|
83%
|
23
|
Москва
|
808
|
39%
|
|
вся Россия
|
500
|
17%
Сувениры с изображением крысы
Для тех, кто не готов заводить крысу у себя дома в качестве питомца, есть альтернатива – сувенир или игрушка с изображением грызуна. В целом по стране предложение игрушечных крыс за год возросло в 12 раз.
Чаще всего символ наступающего года можно найти в Москве (22% от всех предложений по стране) и Санкт-Петербурге (10%). Еще 26% приходится на другие крупнейшие города, а оставшиеся 42% – на остальную Россию.
Самые дорогие игрушки и сувениры с изображением крысы продаются в Саратове (1 300 рублей) и Новосибирске (1 200 рублей), что на 37% и 29% больше, чем в среднем по Москве (950 рублей) и на 41% и 34% дороже, чем в среднем по стране (900 рублей). Доступнее всего памятный подарок в виде крысы стоит в Ижевске и Тюмени (по 350 рублей).
В среднем по России стоимость игрушечной крысы составляет около 900 рублей, что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя цена игрушки «крыса», 1 ноября – 10 декабря 2019 г., вся Россия
|
№
|
Город
|
Средняя цена, руб.
|
1
|
Ижевск
|
346
|
2
|
Тюмень
|
351
|
3
|
Самара
|
442
|
4
|
Казань
|
482
|
5
|
Тольятти
|
615
|
6
|
Омск
|
652
|
7
|
Воронеж
|
657
|
8
|
Уфа
|
719
|
9
|
Екатеринбург
|
746
|
10
|
Ульяновск
|
768
|
11
|
Барнаул
|
770
|
12
|
Пермь
|
771
|
13
|
Челябинск
|
796
|
14
|
Москва
|
945
|
15
|
Нижний Новгород
|
981
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
1 018
|
17
|
Волгоград
|
1 053
|
18
|
Краснодар
|
1 082
|
19
|
Санкт-Петербург
|
1 140
|
20
|
Красноярск
|
1 171
|
21
|
Иркутск
|
1 182
|
22
|
Новосибирск
|
1 220
|
23
|
Саратов
|
1 291
|
|
вся Россия
|
914