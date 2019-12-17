Авито: в России в 2 раза вырос спрос на крыс в преддверии Нового года

Главный символ наступающего 2020 года – крыса – стал весьма популярен в России. В преддверии Нового года многие россияне решили обзавестись этим домашним питомцем – спрос на грызунов вырос более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а предложение – в 1,5 раза, выяснили эксперты Авито. В среднем по стране купить крысу стало дороже, чем год назад: покупка живых грызунов обойдется на 17% больше (в среднем 500 рублей), а сувенир в виде крыс – на 24% (900 рублей).

Где больше всего вырос спрос на крыс

Согласно восточному календарю символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса).

При этом лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за год. Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.

Предложение также увеличилось за год, в 1,5 раза по стране. Жители почти всех (21 из 23) крупнейших городов стали предлагать одомашненных крыс чаще. Лидерами по этому показателю стали Тольятти (171%), Казань (154%) и Самара (153%). В Барнауле предложение осталось на уровне прошлого года.

Примечательно, что Ульяновск – единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение – на 17%.

Рейтинг городов по динамике спроса на крысы за год, 2019г. к 2018г., вся Россия

Средняя цена символа 2020 года

В среднем по стране стоимость домашней крысы составляет 500 рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Подорожание отмечено в 10 крупнейших городах. Первую тройку по увеличению стоимости за год составили Ульяновск (97%), Ростов-на-Дону (83%) и Краснодар (64%). В 13 городах средняя цена таких грызунов снизилась за год в диапазоне от 10% в Новосибирске и до 63% в Уфе.

В преддверии Нового года дороже всего крыс предлагают в Москве (в среднем 800 рублей), Ростове-на-Дону (около 630 рублей) и Краснодаре (600 рублей). Доступнее всего приобрести символ наступающего 2020 года в Красноярске и Самаре, где средняя цена не превышает 200 рублей: около 160 рублей и 200 рублей соответственно.

Рейтинг городов по доступности крысы, изменение цены (2019г. к 2018г.)

№ Город Средняя цена, руб. Изменение цены за год 1 Красноярск 164 -21% 2 Самара 198 -56% 3 Ижевск 228 -22% 4 Тольятти 237 -24% 5 Челябинск 243 13% 6 Пермь 247 -48% 7 Нижний Новгород 262 -27% 8 Ульяновск 265 97% 9 Новосибирск 285 -10% 10 Воронеж 300 -21% 11 Иркутск 337 20% 12 Екатеринбург 376 -39% 13 Тюмень 384 -34% 14 Саратов 405 25% 15 Омск 432 -32% 16 Уфа 456 -63% 17 Санкт-Петербург 511 8% 18 Волгоград 516 34% 19 Барнаул 519 32% 20 Казань 584 -11% 21 Краснодар 603 64% 22 Ростов-на-Дону 631 83% 23 Москва 808 39% вся Россия 500 17%

Сувениры с изображением крысы

Для тех, кто не готов заводить крысу у себя дома в качестве питомца, есть альтернатива – сувенир или игрушка с изображением грызуна. В целом по стране предложение игрушечных крыс за год возросло в 12 раз.

Чаще всего символ наступающего года можно найти в Москве (22% от всех предложений по стране) и Санкт-Петербурге (10%). Еще 26% приходится на другие крупнейшие города, а оставшиеся 42% – на остальную Россию.

Самые дорогие игрушки и сувениры с изображением крысы продаются в Саратове (1 300 рублей) и Новосибирске (1 200 рублей), что на 37% и 29% больше, чем в среднем по Москве (950 рублей) и на 41% и 34% дороже, чем в среднем по стране (900 рублей). Доступнее всего памятный подарок в виде крысы стоит в Ижевске и Тюмени (по 350 рублей).

В среднем по России стоимость игрушечной крысы составляет около 900 рублей, что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена игрушки «крыса», 1 ноября – 10 декабря 2019 г., вся Россия