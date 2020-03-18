Авито вводит меры против спекуляции с одноразовыми медицинскими масками

Онлайн-сервис объявлений Авито временно останавливает публикацию объявлений о продаже одноразовых медицинских масок в связи с выросшей спекуляцией на товарах, используемых для профилактики заражения коронавирусом.

Правило о блокировке вступает в силу 18 марта 2020 года и продлится до момента принятия Правительством РФ решения относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров. Компания подтверждает намерение действовать в соответствии с указаниями государственных органов и в интересах безопасности своих пользователей.

«В связи с появлением недобросовестных продавцов средств защиты от вирусов, мы предупредительно ограничиваем возможность для спекуляции с одноразовыми масками. Авито серьезно относится к проблеме пандемии коронавируса, поэтому мы приняли решение временно приостановить публикацию объявлений о продаже этого товара. Мы также стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию об инфекции и способах ее лечения» — Алексей Куракин, управляющий директор Авито Товары.

Ранее компания заблокировала объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме (к примеру, домашние тесты на наличие коронавируса).

С началом пандемии власти нескольких стран (Испания, Сербия и другие) отреагировали на спекуляцию выпуском запретов и ценовых ограничений на онлайн-торговлю медицинскими товарами и средствами гигиены. Вместе с тем крупные международные онлайн-ритейлеры заявили о мерах по борьбе с завышением цен на эту группу товаров. Так Amazon и Ebay запретили публикацию новых объявлений по продаже масок, санитайзеров и других медицинских товаров.