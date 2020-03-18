+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Авито вводит меры против спекуляции с одноразовыми медицинскими масками

Онлайн-сервис объявлений Авито временно останавливает публикацию объявлений о продаже одноразовых медицинских масок в связи с выросшей спекуляцией на товарах, используемых для профилактики заражения коронавирусом.

Правило о блокировке вступает в силу 18 марта 2020 года и продлится до момента принятия Правительством РФ решения относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров. Компания подтверждает намерение действовать в соответствии с указаниями государственных органов и в интересах безопасности своих пользователей.

«В связи с появлением недобросовестных продавцов средств защиты от вирусов, мы предупредительно ограничиваем возможность для спекуляции с одноразовыми масками. Авито серьезно относится к проблеме пандемии коронавируса, поэтому мы приняли решение временно приостановить публикацию объявлений о продаже этого товара. Мы также стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию об инфекции и способах ее лечения» — Алексей Куракин, управляющий директор Авито Товары.

Ранее компания заблокировала объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме (к примеру, домашние тесты на наличие коронавируса).

С началом пандемии власти нескольких стран (Испания, Сербия и другие) отреагировали на спекуляцию выпуском запретов и ценовых ограничений на онлайн-торговлю медицинскими товарами и средствами гигиены. Вместе с тем крупные международные онлайн-ритейлеры заявили о мерах по борьбе с завышением цен на эту группу товаров. Так Amazon и Ebay запретили публикацию новых объявлений по продаже масок, санитайзеров и других медицинских товаров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 марта / Комментарии
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук дала чиновникам советы по улучшению бизнес-климата в России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук дала чиновникам советы по улучшению бизнес-климата в России

Владелец онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, в феврале 2020 года официально ставшая самой богатой женщиной России, дала чиновникам ряд советов по улучшению бизнес-климата в России.

далее →

11 марта / Комментарии
В «Ситилинк» назначен новый директор по закупкам

В «Ситилинк» назначен новый директор по закупкам

«Ситилинк» сообщает о назначении Олега Пчельникова на должность директора по закупкам. Он будет отвечать за стратегию развития продуктового портфеля, управление ассортиментной матрицей и повышение эффективности коммерческой деятельности.

далее →

5 марта / Комментарии
Бывший технический директор «Медузы» перешел в сервис доставки продуктов iGooods

Бывший технический директор «Медузы» перешел в сервис доставки продуктов iGooods

Самат Галимов и Федор Борщев договорились с сервисом доставки продуктов iGooods о ведении специального проекта. Он будет заключаться в выполнении задач «техдиректора+» с целью обеспечить технический рывок. Сотрудничество началось 1 марта и продлится до 6 месяцев.

далее →

2 марта / Комментарии
Mail.ru Group выходит на на Московскую биржу

Mail.ru Group выходит на на Московскую биржу

Совет директоров Mail.ru Group 26 февраля 2020 года одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже. Эта площадка станет второй после Лондонской биржи, где торгуются бумаги компании. В Mail.ru Group заверили, что дополнительной эмиссии акций не будет.

далее →

26 февраля / Комментарии
Основатель Wikimart Максим Фалдин признан банкротом

Основатель Wikimart Максим Фалдин признан банкротом

Суд признал банкротом предпринимателя Максима Фалдина. Кредиторы потребовали у сооснователя закрывшегося онлайн-ритейлера Wikimart 200 млн руб. Актуальные претензии к Фалдину могут касаться его последнего проекта — интернет-магазина детских товаров Little Gentrys.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!