Avito запускает доставку между частными пользователями по всей России

Пользователям крупнейшего сайта объявлений стал доступен сервис «Avito Доставка», с помощью которого можно легко, быстро и безопасно покупать, и продавать товары по всей России.

«Avito Доставка» значительно расширяет возможности пользователей. Теперь продавцы могут предложить товары еще большему числу потенциальных покупателей и продать их намного быстрее. В свою очередь, покупатели могут приобретать товары у продавцов со всей России и получать их в пункте выдачи рядом с домом. Также сервис позволяет осуществлять доставку по городу.

Сервис берет на себя все основные вопросы, связанные с передачей товаров от продавца к покупателю. Доставку осуществляет партнер Avito — служба доставки Boxberry. Платежные партнеры — «Тинькофф Банк» и Qiwi. Оплата производится при посредничестве банка через escrow-счет: деньги резервируются на стороне банка и поступают на счет продавца только после того, как покупатель получит товар и подтвердит его соответствие фото и описанию в объявлении. Это гарантирует безопасность сделок и повышает их привлекательность для частных пользователей. Avito гарантирует сохранность вещи в течение всего времени доставки и, в случае повреждения товара, возмещает непредвиденный ущерб. При этом доставка и упаковка товара для продавца бесплатны.

Эрик Финнас, руководитель направления General&e-commerce Avito: «Принимая решение о запуске сервиса „Avito Доставка“ по всей России мы ориентировались на спрос со стороны ключевой аудитории сайта — частных пользователей. Около 70% C2C-сделок с товарами общего спроса в России заключается на Avito, и около 25% сделок на сайте — межрегиональные. Если раньше продавцам и покупателям из разных субъектов страны приходилось самостоятельно организовывать и контролировать процесс передачи товара, то теперь эту функцию берет на себя Avito, гарантируя удобство и безопасность сделок».

«Партнерство Avito и Boxberry — серьезный шаг для развития направления С2С e-commerce. Объединение крупнейшей площадки объявлений и одной из самых больших логистических компаний даст этому сегменту новые возможности для роста и развития. Каждый день совместно с Avito мы улучшаем качество сервиса: упрощаем процедуру оформления, открываем новые отделения, сокращаем сроки доставки, чтобы клиент мог оформить сделку с минимальными усилиями. Высокий рост количества сделок показывает, что мы движемся в правильном направлении», — говорит руководитель направления «Письма и посылки» Boxberry Екатерина Киселева.

Подключить возможность доставки продавцы могут абсолютно бесплатно. Она доступна при размещении объявлений в категориях «Бытовая электроника», «Личные вещи», «Транспорт» (запчасти и аксессуары), «Хобби и отдых», «Для дома и дачи» — нужно просто поставить «галочку» в соответствующем поле. Никакой дополнительной информации не требуется: персональные данные и реквизиты банковской карты понадобятся непосредственно на этапе продажи. Товары, доступные с доставкой, отмечены пиктограммой грузовика. Объявления, отмеченные этим символом, можно отфильтровать в поисковой выдаче. После заказа товара с доставкой у пользователей появляется возможность отслеживать его статус в мессенджере Avito.

На данный момент сервис «Avito Доставка» доступен пользователям более чем в 650 городах по всей России. Уточнить возможность доставки в конкретный населенный пункт можно на сайте при оформлении заказа. Покупатель оплачивает услугу по фиксированному тарифу вне зависимости от веса и габаритов товара.