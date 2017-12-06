Сервис для размещения объявлений о товарах и услугах Avito запустил функцию поиска товаров по фотографии. До середины декабря такая опция будет доступна только в приложении для iOS-устройств, а в скором времени появится в версии для Android.

Функцию поиска товаров по фото работает на основе технологий компьютерного зрения. Чтобы найти интересующий вас товар по фотографии, нужно зайти в категорию «Поиск», нажать на кнопку «Поиск по фото» и загрузить из галереи снимок смартфона, машины или, например, мягкой игрушки. Avito покажет в результатах поиска объявления с аналогичными или похожими товарами.

Поиск по фотографии доступен только для лотов из категорий личные вещи, хобби и отдых, товары для дома и дачи, бытовая электроника и раздела «Транспорт» за исключением автозапчастей.