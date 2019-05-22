Avon переходит к новому владельцу

Владелец бразильской косметической сети The Body Shop, бразильская компания Natura Cosmeticos приобретет североамериканского производителя косметики Avon. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

После заключения соглашения Natura станет владельцем около 76% акций объединенной компании, оставшаяся доля будет у акционеров Avon

Предположительно, окончательное решение будет официально объявлено в среду. На данный момент известно, что стоимость сделки может составить более $2 млрд. Сколько именно Natura отдаст за новое приобретение точно не называется.

Avon в последние годы переживает сложные времена. В январе компании пришлось сократить 2300 сотрудников, чтобы уменьшить убытки на $100 млн. Капитализация компании неуклонно сокращается, во вторник она составляла $1,4 млрд. Financial Times утверждает, что Avon, которая была пионером в прямых продажах продукции потребителю, не смогла справиться с давлением конкурентов, в первую очередь Sephora, Estee Lauder и L’Oreal.

Natura получит долю только в международном подразделении Avon: свой бизнес в Северной Америке компания три года назад выделила в отдельное предприятие, его в апреле приобрела корейская LG Household & Health Care за $125 млн. Покупка Avon позволит Natura расширить свое присутствие по всему миру и главным образом в Европе, Азии и Латинской Америке, отмечает FT.