Бренд косметики Avon представил новый логотип. Соответствующее сообщение опубликовано 6 марта в Twitter-аккаунте компании.

«Встречайте наш новый логотип! Он отражает веселье, уверенность и символизирует готовность двигаться вперед и обсуждать важные вещи: дружбу, любовь, жизнь, смех», — отмечается в сообщении. Новый логотип отражает наследие бренда. «Мы все перетряхнули и вспомнили прошлое. Сможете найти отсылку?», — спросил Avon у своих подписчиков.

Издание Brand New проанализировало, как менялся логотип бренда с момента его образования (в 1886 году), и нашло сходство с фирменным знаком 70-х годов.

На сайте Avon пока нет информации о новом логотипе и информации о том, кто его создал. Глобальный сайт компании сейчас использует старый логотип.