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Avon решила перезапустить российский бизнес

Международная компания прямых продаж косметики Avon планирует перезапустить бизнес в России. Для этого косметический гигант назначил в России нового генерального директора и работает над повышением продуктивности прямых продаж. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным квартального отчёта, в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, куда также относится Россия, продажи упали из-за сокращения числа активных представителей. Выручка по итогу квартала сократилась на 19% без учета валютной переоценки и на 31% в долларах.

Для возвращение к прибыльности, 1 мая компания объявила о том, что генеральным директором по России и Восточной Европе станет Горан Петрович. Топ-менеджер приступит к выполнению новых обязанностей с июля 2019 года. Ранее он занимал пост президента Avon Canada и отвечал за трансформацию канадского бизнеса.

«Российский рынок [в первом квартале] оказался непростым. Сейчас он в процессе полного перезапуска. Мы десантировали туда команду — „спецназ“, назначили нового опытного генерального менеджера, чтобы справиться с этим сложным рынком», комментирует Мигель Фернандес, глобальный президент Avon.

Avon также работает над повышением эффективности прямых продаж. Так, среди инициатив компании — школа блогеров, и в том числе тренинги для микроинфлюенсеров. Avon также старается улучшить восприятие бренда потребителем, работая над обновлением каталогов, продвижением трендовых продуктов, например, корейской косметики, и более дорогой парфюмерии.

Автор: Анна
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