Авто.ру: 90% дилеров столкнулись с нехваткой автомобилей

Cервис по продаже автомобилей Авто.ру в начале октября провел опрос среди топ-менеджеров дилерских центров по всей стране (80 компаний). Почти 90% респондентов сообщили, что испытывают дефицит машин. При этом большинство опрошенных уверены, что эта ситуация изменится только в 2021 году.

Благодаря повышенному спросу, который отмечают 88% продавцов, более половины дилеров уже вернулись к «доковидным» показателям по прибыли. Сделать это в условиях дефицита автомобилей им удалось, в том числе, за счет продажи дополнительных опций и оказании услуг. Однако треть продавцов по итогам последних месяцев пока отстают от прошлого года: 40% из них в минусе на 20%, еще треть — на 5–10%.

На восстановление регулярных поставок автомобилей в ближайшие месяцы рассчитывают меньше половины респондентов: 25% опрошенных ждут его уже в ноябре, а еще 12% — к новому году. При этом в нормализацию российского авторынка до конца года и возвращение его к докризисным показателям продаж верят не больше 17% опрошенных. Большинство представителей дилерских центров считают, что рынок оправится от последствий пандемии лишь в 2021 году.

«Мы сейчас наблюдаем за тем, как рынок покупателя превращается в рынок продавца. Если раньше дилерам нужно было вкладываться в маркетинг, чтобы привлечь клиента, то теперь ситуация изменилась. Покупатели стали конкурировать между собой за товары и готовы на уступки: взять машину в топовой комплектации, потому что другую придется неизвестно сколько ждать, или купить каско в этом салоне. Однако это не значит, что у дилеров все хорошо, большое напряжение вносит отсутствие понимания, когда возобновятся поставки машин», — комментирует Антон Забанных, генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали».

За один только апрель, по данным Авто.ру, дилеры недополучили 340 млрд рублей. Чтобы оказать поддержку бизнесу, весной сервис запустил ряд мер. Например, сделал размещение объявлений бесплатным со второго дня и подсвечивал предложения салонов, продолжавшие работать в период самоизоляции.

Также Авто.ру разработал ряд инструментов, которые позволили минимизировать контакты с другими людьми при выборе и покупке/продаже автомобиля. Например, сервис запустил онлайн-бронирование машин и «панорамы» — инструмент, который создает виртуальную модель авто и во многом заменяет офлайн-просмотр. Еще у дилеров появилась возможность показывать все свои скидки на машины уже в поисковой выдаче.

Дилерам тоже пришлось оперативно перестраивать бизнес в новых условиях. Почти 28% опрошенных ответили, что вкладывались в онлайн-продукты, в том числе бронирование и доставку машины клиенту. Еще 25% пришлось сократить персонал или зарплаты, 19% стали активнее выкупать машины по трейд-ину, 13% увеличили затраты на маркетинг.