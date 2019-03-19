«Авто.ру» закрывает дилерский центр и офлайн-точки

Интернет-сервис «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») закрывает дилерский центр и офлайн-точки по оценке автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник нп автомобильном рынке.

Развитие классической дилерской сети никогда не было приоритетной задачей сервиса, пояснили в компании. Основываясь на полученном опыте, в «Авто.ру» намерены представить новые онлайн-сервисы для дилеров и автовладельцев.

«Авто.ру» запустил первый центр офлайн-оценки подержанных автомобилей летом 2016 г. В апреле 2018-го компания открыла в Москве дилерский центр, где можно было продать или приобрести подержанный автомобиль. У «Авто.ру» было четыре офлайн-площадки в Москве и Санкт-Петербурге. За два года компания пробовала в офлайне различные бизнес-направления — сертификацию автомобилей, продажу частным лицам, выкуп авто для дилеров.

Онлайн-сервису было тяжело конкурировать на традиционном рынке из-за недостатка компетенций, считают эксперты. Проверка состояния автомобилей предполагает большой комплекс офлайн-компетенций, для чего нужны другие инструменты и другая команда, считает директор по маркетингу «Рольф» Юлия Овчинникова. Модели работы в онлайне не действуют в офлайн-сегменте, который, кроме того, требует значительных инвестиций, отметил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Офлайн-продажи автомобилей имеют массу нюансов, например низкое доверие потребителей к рынку авто с пробегом, добавил представитель «Авито».