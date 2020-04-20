«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей

«АвтоВАЗ» перешёл на онлайн-продажи автомобилей. Выбрать машину можно на официальном сайте автопроизводителя, а оформление сделки будет проходить через одного из дилеров, сообщается в пресс-службе автопроизводителя.

Клиенты по-прежнему имеют возможность проверить автомобили, имеющиеся на складе у предпочитаемого дилера, и отправить свои контакты для обратного звонка. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях трейд-ин или с использованием кредита, установки дополнительного оборудования.

Оплатить новый автомобиль можно картой или по qr-коду с реквизитами платежа. Представитель «АвтоВАЗа» уточнил, что в первом случае комиссия за эквайринг ложится на дилера, а во втором ее наличие и размер зависит от банка клиента. В регионах, где автосалоны продолжают работать, покупатели могут забрать свой автомобиль сами, а в иных случаях машину продезинфицируют и доставят на дом на эвакуаторе.

Однако сразу три московских дилера «АвтоВАЗа» сообщили газете «Ведомости», что не продают машины онлайн. «Человеку надо заранее заплатить за машину, оплатить доставку. Ему привезут, он посмотрит: а вот тут какой-то скол появился, нет, я брать не буду. Значит, машину надо обратно привезти, а ПТС уже заполнен», — пояснил менеджер по продажам «Техинкома». Проблемы могут возникнуть и с доставкой машины, поскольку после оформления ПТС автомобиль уже принадлежит покупателю, а у дилера нет документов, разрешающих перемещать его на эвакуаторе.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев назвал решение «АвтоВАЗа» развивать онлайн-продажи совместно с дилерами правильным. По его словам, попытки других компаний продавать машины напрямую заканчивались ничем. Однако теперь все упирается в готовность потребителей к такому формату продаж.

«Покупатель новой машины предпочитает посмотреть на нее. Мировой опыт показывает, что для автомобилей с пробегом онлайн развивается, новыми исключением является только Tesla, а остальные не могут занять эту нишу», — сказал Мосеев, отметив, что онлайн-продажи машин в условиях пандемии вряд ли будут массовыми.

В прошлом году Renault отчиталась о неудачном завершении эксперимента по продаже автомобилей через интернет. Покупатели не заинтересовались предложением: из 300 выставленных на продажу кроссоверов удалось продать только два.