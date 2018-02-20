Axe запустил собственный интернет-магазин

В рамках развития направления Direct to Consumer (DTC) компания Unilever открывает AXE Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом.

В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как в мире этот показатель был равен 4,6%. Разница в показателях, а также ежегодные темпы роста компаний, работающих на рынке e-Grocery, доказывают большой потенциал развития сегмента E-commerce, и в том числе модели DTC.

Именно поэтому компания Unilever решила запустить свой первый DTC интернет-магазин бренда AXE в мире.

«Помимо возможности увеличения продаж бренда, AXE Shop для нас способ быть ближе к лояльному потребителю, собирать и изучать информацию о нем, а также тестировать разные подходы, получая ценные инсайты. DTC дает возможность усилить позиции бренда и повысить его имидж у потребителей за счет дополнительных сервисов на сайте и предоставления нового опыта, укрепляя их лояльность к бренду в целом: не только в онлайн, но и офлайн», — говорит Максим Рогач, руководитель отдела по развитию интернет-продаж Unilever в России, Украине и Беларуси.

Компания подчеркивает, что собственный магазин рассматривается не вместо, а вместе с более традиционными каналами продаж.

Бренд был выбран неслучайно — AXE занимает 1-е место в мире в категории мужских гелей для душа и 1-е место в России по мужским дезодорантам.

В дополнение к этому портрет целевой аудитории бренда AXE максимально совпадает с профилем среднестатистического покупателя онлайн-магазина: они крайне часто выходят в сеть со смартфона и высоко ценят свое время и удобство сервиса. Поэтому при создании интерфейса AXE Shop была разработана специальная рекомендательная система, удобный рубрикатор и добавлено подробное описание всех средств бренда.