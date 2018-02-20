+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Axe запустил собственный интернет-магазин

В рамках развития направления Direct to Consumer (DTC) компания Unilever открывает AXE Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом.

В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как в мире этот показатель был равен 4,6%. Разница в показателях, а также ежегодные темпы роста компаний, работающих на рынке e-Grocery, доказывают большой потенциал развития сегмента E-commerce, и в том числе модели DTC.
Именно поэтому компания Unilever решила запустить свой первый DTC интернет-магазин бренда AXE в мире.

«Помимо возможности увеличения продаж бренда, AXE Shop для нас способ быть ближе к лояльному потребителю, собирать и изучать информацию о нем, а также тестировать разные подходы, получая ценные инсайты. DTC дает возможность усилить позиции бренда и повысить его имидж у потребителей за счет дополнительных сервисов на сайте и предоставления нового опыта, укрепляя их лояльность к бренду в целом: не только в онлайн, но и офлайн», — говорит Максим Рогач, руководитель отдела по развитию интернет-продаж Unilever в России, Украине и Беларуси.

Компания подчеркивает, что собственный магазин рассматривается не вместо, а вместе с более традиционными каналами продаж.

Бренд был выбран неслучайно — AXE занимает 1-е место в мире в категории мужских гелей для душа и 1-е место в России по мужским дезодорантам.

В дополнение к этому портрет целевой аудитории бренда AXE максимально совпадает с профилем среднестатистического покупателя онлайн-магазина: они крайне часто выходят в сеть со смартфона и высоко ценят свое время и удобство сервиса. Поэтому при создании интерфейса AXE Shop была разработана специальная рекомендательная система, удобный рубрикатор и добавлено подробное описание всех средств бренда.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 февраля / Комментарии
CarPrice запустил онлайн-автомаркет для всех пользователей

CarPrice запустил онлайн-автомаркет для всех пользователей

Российский онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запустил онлайн-автомаркет CarPrice Market для продажи подержанных автомобилей для всех пользователей.

далее →

9 февраля / Комментарии
Яндекс.Директ научился превращать изображения в видео

Яндекс.Директ научился превращать изображения в видео

Яндекс.Директ теперь умеет превращать в видео абсолютно все текстовые объявления с картинками. В ближайшее время видеодополнения, созданные из простых изображений, появятся в группах объявлений и начнут показываться в Видеосети Яндекса.

далее →

9 февраля / Комментарии
Яндекс встроил в «Алису» заказ пиццы

Яндекс встроил в «Алису» заказ пиццы

Пользователи смогут делать заказы в сети пиццерий «Папа Джонс» с помощью голосового помощника от «Яндекса» «Алиса». Заказ пиццы стал первым связанным с «Алисой» проектом, в котором участвует сторонняя компания. «Алисе» можно назвать вид пиццы, количество, адрес и время доставки — и заказ будет оформлен.

далее →

6 февраля / Комментарии
Tmall запустила в России платформу для брендов одежды, которые еще не запустили свой интернет-магазин

Tmall запустила в России платформу для брендов одежды, которые еще не запустили свой интернет-магазин

Входящая в Alibaba Group торговая площадка Tmall запускает платформу для брендов одежды, не имеющих собственного онлайн-магазина в России

далее →

5 февраля / Комментарии
Nissan запустила сервис онлайн-покупки автомобилей

Nissan запустила сервис онлайн-покупки автомобилей

Автомобильная компания Nissan объявила о запуске сервиса онлайн-продаж автомобилей в России. Теперь можно забронировать автомобиль по VIN номеру на складе дилера, внеся частичную или полную оплату.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!