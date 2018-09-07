Аяз Шабутдинов продал сеть кофеен Coffee Like за 200 млн рублей

Предприниматель Аяз Шабутдинов рассказал, что продал компанию Coffee Like за 200 млн рублей. О том, кто приобрёл компанию, он не сообщил.

Позже, комментируя новость, Шабутдинов пояснил, что в сделку вошла собственная розница компании в Ижевске и Москве и компания «Логистика кофе», которая занимается снабжением кофе-баров, как собственных, так и партнёров. «Итого, мы продали сразу три компании: свою розницу, логистику (поставки) и управляющую компанию (франчайзинг)», — добавил Аяз и отметил, что долговая нагрузка Coffee Like на момент продажи составляла 30 млн рублей.

Впервые о сделке он сообщил на форуме «Трансформация» 4 сентября, Шабутдинов выступал там с презентацией о своей сети. «Проблемы — это то, что происходит у нас в компании постоянно», — заявил он. Тем не менее компания продолжает развиваться: у Coffee Like, например, появился партнёр в Коста-Рике, сейчас открыто 408 кофе-баров в России. Шабутдинов рассказал, что продал сеть шесть дней назад, решение о продаже было принято в начале года, покупателя искали целенаправленно, подготовив аудит и участвуя в переговорах с несколькими претендентами.

Аязу Шабутдинову 26 лет, он основал компанию Coffee Like пять лет назад в Ижевске вместе с партнёром Зуфаром Гариповым. В 2017 году Гарипов продал свою долю Аязу и сделал другой бизнес — сеть салонов лазерной депиляции.

Позже Аяз раскрыл подробности оценки компании:

«Мы продали собственную розницу в Ижевске и в Москве, Управляющую компанию (франчайзинг), и «Логистику Кофе», которая занимается снабжением кофе-баров.

1. Мы изучили зарубежные практики и частные сделки от Прибалтики до США. Если говорить о стандартах подобного рода сделок, то оценка варьируется в интервале от 6х EBITDA и до высот, ограниченных стратегическими задачами продавца и покупателя. Однако важно понимать, что в рамках России рынок слияний и поглощений такого уровня компаний только формируется. Поэтому мы взвешивали, с одной стороны, предложения по цене, с другой — скорость проведения сделки, и выбрали определенный компромисс.

2. Если смотреть на оценку этой сделки по мультипликаторам, то у нас получаются следующие показатели, исходя из уже имеющихся и прогнозных результатов компании в 2018 году:

Исходя из мультипликатора Р/Е (соотношение стоимости 100% долей компании к годовой чистой прибыли) получается, что при прочих равных, новому собственнику понадобится от 5 до 6 лет, чтобы окупить свои вложения. Разумеется, расчет покупателя тут на то, что потенциал роста не исчерпан, и бизнес продолжит расти, тем самым, ускорив сроки окупаемости, но, как и в любом бизнесе, есть и неопределенность с присущей ей рисками.

Соотношение стоимости бизнеса с учетом долга (EV) к EBITDA (прибыли до вычета амортизации, уплаты процентов и налогов) составило почти 4,5. Изучая похожие отраслевые сделки на международных рынках мы видели более высокие значения этого показателя, но в нашем случае, мы во-первых, понимали, что на российском рынке приходится делать дисконт по сравнению, скажем, со сделками на европейском или американском рынках, а во-вторых, большую роль сыграла быстрота сделки.

Говоря о соотношении стоимости бизнеса и объема годовой выручки (EV/S), было бы правильнее ориентироваться не на общие продажи наших франчайзи, а на показатель выручки самой компании Кофе Лайк, состоящей преимущественно из роялтиз, а также выручки собственных баров и торгово-закупочной деятельности. При таком подходе EV/S больше единицы, что по нашим ощущениям, неплохой показатель.

Также, если укрупненно посмотреть, во-сколько в сделке были оценены сами локации, можно посчитать стоимость в расчете на одну торговую точку (всего их на сегодня 408): получается порядка 500 тыс.р.

3. Подытоживая, нельзя сказать, что мы сделали лучшую сделку в истории кофейного рынка, получив цену, как если бы Кофе Лайк был глобальной международной сетью, с другой стороны — покупатель имеет шанс получить адекватный апсайд. Самые ближайшие точки роста, во-первых, следование обозначенной нами ранее стратегии, а реализация стратегии не требует дополнительных инвестиций, компания прибыльна и может финансировать рост из собственной прибыли, во-вторых, запуск своей обжарки, фабрики кухни и дальнейшее расширение торгового дома".

За пять лет Шабутдинов построил не только сеть кофеен, он открыл несколько десятков хостелов, организовывал экстремальные путешествия для предпринимателей, экспериментировал с фотостудиями, тюнинг-ателье для автомобилей и другими проектами. Самая главная часть бизнес-империи Шабутдинова после кофеен — курсы, книги и выступления. Шабутдинов проводит по несколько интенсивов в месяц для начинающих предпринимателей и делится с ними опытом.