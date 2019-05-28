«Азбука вкуса» доставит заказы на автозаправки

Сеть магазинов «Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сети Андрея Голубкова.

Ассортимент насчитывает около 60 позиций под брендом «Уже готово», включая каши, сэндвичи, супы, отметил он. Продукция уже продается на 43 АЗС Shell в Санкт-Петербурге. До конца 2019 г. поставки планируется расширить еще на 10–20 станций, а также запустить продажу еды на 5–15 АЗС в Москве.

В «Азбуке вкуса» за счет партнерства с Shell рассчитывают увеличить выручку и расширить объем производства, что позволит снизить себестоимость продукции. Кроме того, это позволит дополнительно загрузить фабрику-кухню в Санкт-Петербурге.

Фудсервис на АЗС — быстрорастущий сегмент. По данным NPD Group, в марте — апреле 2019 г. в восьми крупнейших городах РФ продажа еды на автозаправках увеличилась на 12% год к году, тогда как весь рынок питания вне дома рос на 5%. По оценкам управляющего директора агентства B&C Марка Шермана, продажа сопутствующих товаров в структуре доходов АЗС доходит до 10%, а на еду приходится до 70% от этого объема. Гендиректор Retail & HoReCa Александр Кузьмин говорит, что сопутствующие товары сегодня обеспечивают 10–20% прибыли АЗС.