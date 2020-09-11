«Азбука вкуса» инвестировала в стартап в области Digital Health

Розничная сеть «Азбука вкуса» заключила партнёрство с британским технологическим холдингом с российскими корнями Biolink Tech LTD и стала его миноритарным инвестором. Вместе компании будут развивать в России стартап Otri — систему персонализации питания на основе анализов крови с возможностью покупки и доставки продуктов в один клик.

Otri меняет подход к здоровому образу жизни и привычным покупкам, помогая человеку питаться наиболее подходящим для него образом, отслеживать ключевые показатели здоровья и корректировать отклонения до того, как они станут заболеваниями. Система позволяет заказывать сдачу анализов крови с выездом на дом, на основе результатов анализов и их сопоставления с данными о физической активности человека врач дает заключение и персональные рекомендации по питанию и формированию привычек. Помогает врачам Otri искусственный интеллект: нейросеть обучена распознавать результаты анализов и формировать на их основе рекомендации, аналогичные тем, что дают врачи, при этом финальное заключение подтверждает и подписывает врач-биохимик. В приложении также есть умная продуктовая корзина, формируемая на основе ассортимента «Азбуки вкуса»: исходя из полученных рекомендаций она собирает для пользователя его персональную программу питания и позволяет заказать регулярную доставку продуктов и готовых блюд.

Стоимость стандартного чек-апа — 8 490 рублей, он включает забор анализов медсестрой с выездом на дом, исследование по 15 биохимическим маркерам, комплексный анализ на витамин D, заключение врача и доступ к системе рекомендаций по питанию и привычкам. Также доступна версия «Краткий чек-ап» (аналогична стандартному, но включает 7 биохимических маркеров вместо 15). Количество маркеров и инструменты персонализации будет постоянно расширяться.

В ассортиментной политике и собственном производстве «Азбука вкуса» давно ориентируется на тренды здорового питания. В 2006 году компания одной из первых начала импортировать в Россию био-сертифицированные продукты. С 2016 года компания производит собственную линейку готовой еды «Считаем калории» с блюдами без рафинированного сахара, приготовленными щадящими способами. В 2019 году в интернет-магазине av.ru появились фильтры для удобного поиска продуктов по типу питания (палео-диета, без глютена, без сахара, веганство и др.), компания первой в России запустила продажи растительного мяса Beyond Meat в рознице и первой на российском рынке начала проводить серии шоппинг-сопровождений с нутрициологами с рекомендациями по формированию здоровой корзины для всей семьи.

«„Азбука вкуса“ постоянно развивается, мы ищем новые пути и тестируем гипотезы, это позволяет нам не только следовать трендам, но и предвосхищать их. Персонализация ритейла — очень интересное для нас направление развития. Забота о здоровье и питании волнует всё больше людей, и она должна становиться максимально простой и технологичной. Мы видим большой потенциал в партнёрстве с Biolink.Tech, их технологии проверены в том числе продолжительным личным опытом. Уже сегодня благодаря продуктовой интеграции „Азбуки вкуса“ и Otri можем предложить нашим клиентам ранее малодоступный уровень информированности выбора в отношении своего рациона и продуктов питания.» Георгий Михайлов, заместитель президента «Азбуки вкуса»

«Мы верим, что технологии индивидуализации питания — это новый большой тренд глобального рынка. За счет перехода от массового питания к персонализированному, учитывающему особенности конкретного человека и его организма, можно превентивно бороться с массой заболеваний, таких, как сердечно-сосудистые, диабет второго типа, лишний вес и другими — и таким образом повлиять на продолжительность жизни уже сейчас. Стратегическое партнёрство с „Азбукой вкуса“ позволяет нам уже на старте совместить прорывные технологии с многолетним опытом ритейла и создавать уникальный продукт на стыке digital health и e-grocery, делая шаг вперёд в сторону полной трансформации фуд-ритейла.» Евгений Черешнев, CEO Biolink.Tech LTD, co-founder Otri