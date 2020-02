Азбука Вкуса отказывается от печатных чеков

У покупателей сети супермаркетов «Азбука Вкуса» появилась возможность настроить автоматический отказ от печати чека и при всех последующих покупках вместо бумажного получать электронный чек на email. Сделать это может любой участник программы лояльности «Вкусомания» зайдя в настройки мобильного приложения и активировав функцию «Отправлять чек на email».

Кассовые чеки производятся из неперерабатываемого материала, их польза сомнительна, а утилизация вредит окружающей среде. «Ежегодно километры выброшенной чековой ленты загрязняют нашу планету вредным веществом бисфенол А, из-за которого её невозможно повторно переработать» — рассказывает ритейлер на своём сайте. При этом отсутствие печатного кассового чека не противоречит действующему законодательству (Федеральный закону N 54-ФЗ).

Отказ от чека был анонсирован «Азбукой Вкуса» в январе во время старта кампании Green is the new black.

Реализация эко-инициативы по отказу от печатных чеков включает в себя:

полную замену кассовых аппаратов

инструктаж персонала

адаптацию приложения

отлаживание процесса на всех уровнях

В настоящее время опция доступна в 65% магазинов, полный список можно найти на сайте «Вкусомании». В инстаграме ритейлер запустил опрос своих покупателей о том, в каких ещё магазинах сети они сильнее всего ждут новую опцию, и пообещал учесть эти пожелания в плане внедрения.

Кроме того, покупателям, которые пока не участвуют в программе лояльности, теперь доступна регистрация в ней по номеру мобильного телефона прямо на кассе любого магазина «Азбуки Вкуса» без необходимости заполнять анкету и заказывать выпуск пластиковой карты. В месяц сеть выдает более 25 тыс. пластиковых карт лояльности, что составляет порядка 1,5 тонн пластика в год, и этот показатель тоже может быть снижен в несколько раз.