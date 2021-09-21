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«Азбука вкуса» проведет ребрендинг впервые за 15 лет

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» запустила ребрендинг — первый за 15 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте розничной сети. Изменения будут вносить постепенно, они затронут все форматы, сервисы и продукты компании.

Ретейлер немного перерисовал логотип и изменил шрифт. В центре логотипа осталась монограмма «АВ», а основным элементом айдентики стала орбита. Изменился используемый оттенок зеленого цвета. «Азбука вкуса» заявила, что новый визуальный язык бренда разработала ее внутренняя команда. Шрифт был создан при участии основателей проекта Type.Today Ильи Рудермана и Юрия Остроменцкого.

Бренд «Азбуки вкуса» теперь будет сопровождать фраза «Еда, культура, открытия». Компания называет это коммуникационной платформой: «Она стала новым определением деятельности бренда, заменив слово „супермаркет“ на фасадах розничных магазинов», — указано в сообщении. Первым делом компания переделает под новый бренд флагманские магазины на Арбате в Москве и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. За два года полную реконструкцию пройдут 20 магазинов, открытых в первые годы работы ретейлера. В остальных сделают частичную реновацию для улучшения пространства, сервиса и ассортимента.

Ребрендинг — это следствие перехода «Азбуки вкуса» от модели продуктового ретейлера к модели «экосистемы питания», утверждает компания. По ее данным, сеть магазинов насчитывает 175 точек в Москве и Петербурге. Также у «Азбуки вкуса» есть собственное производство готовой еды, кафетерии, доставка, кейтеринг, консьерж-сервис, изготовление тортов и банкетных блюд, курсы сомелье и другие проекты. В ходе ребрендинга обновят и ассортимент и позиционирование собственных торговых марок, добавила компания.

«При разработке ребрендинга нам было важно бережно отнестись к ценностям бренда и любимой многими эстетике. Поэтому мы сохранили узнаваемый логотип, но актуализировали его и адаптировали для использования в digital-среде», — прокомментировала изменения вице-президент по развитию бренда «Азбуки вкуса» Мария Золоткова.

Автор: Анна
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