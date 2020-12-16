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«Азбука вкуса» создала кинетическую новогоднюю витрину

«Азбука вкуса» создала первую в фуд-ритейле кинетическую витрину. Это первая механическая витрина в продуктовом ритейле. Она оформлена в супермаркете на Арбате 54 в рамках новогодней кампании торговой сети.

В 2020 году поход за продуктами для многих стал частью досуга, поэтому в «Азбуке вкуса» решили добавить новых эмоций и сделать новогодние покупки еще более праздничными. Создатели кинетической витрины использовали новогодние игрушки двух тематик: космос, фрукты и овощи.

Витрина представляет собой кусочек космоса с фантазийными деталями: большие планеты в виде яблока и мандарина и их спутники — авокадо и капуста. Молоко разлилось из коробки как млечный путь, по которому катаются другие фрукты, а вокруг гуляют астронавты. Все детали витрины двигаются, что создает дополнительное ощущение волшебства.

Автор: Анна
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