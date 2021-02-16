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«Азбука вкуса» в Санкт-Петербурге нарастила оборот на 40%

В период с апреля по декабрь 2020 года (9 месяцев финансового года компании) товарооборот розничной сети в регионе вырос на 40% по всем магазинам сети, включая новые, и на 28% по сопоставимым объектам (like for like).

В Санкт-Петербурге «Азбука вкуса» развивает два формата магазинов (7 супермаркетов «Азбука вкуса» и 6 минимаркеты «АВ Daily») и собсвтенную доставку. У супермаркетов за указанный период количество чеков выросло на 9,5%, средний чек увеличился на 36,5%, товарооборот — на 49.5%. На трафике минимаркетов «АВ Daily» ожидаемо сказались ограничения, вызванные пандемией, однако и у малого формата есть положительная динамика: средний чек в минимаркетах, расположенных в центре города, вырос на 32%, товарооборот в домашних локациях — на 7,3%. Доставка по темпам роста опередила оффлайн: товарооборот интернет-магазина av.ru, сервиса быстрой доставки «АВ Экспресс Меню» и доставки через партнёрские сервисы вырос на 79%, количество заказов — на 33%, а средний чек — на 34,5%.

Позитивные результаты показывает и новый флагман сети, супермаркет «Азбука вкуса» в ТК «Невский центр» на Невском проспекте. Он был открыт в ноябре прошлого года, что дало прирост совокупного товарооборота сети в Санкт-Петербурге на 13,8% в месяц в период с ноября по январь включительно. Результатами первых трех месяцев работы нового магазина в компании довольны и прогнозируют его выход на окупаемость через 5 лет. В связи с перераспределением трафика в пользу нового флагмана в январе текущего года был закрыт мини-маркет «АВ Daily» на Невском 72.

«Наш дивизион в Санкт-Петербурге за последний год показывает рекордные результаты, наши темпы роста здесь выше, чем в Москве. Пандемия по очевидным причинам повлияла на трафик в центральных и офисных локациях, но по росту среднего чека в минимаркетах и супермаркетах мы отмечаем, что к нам все чаще приходят за полной продуктовой корзиной. Мы очень ценим доверие петербуржцев и планируем и дальше расти и развиваться здесь», — комментирует президент компании Денис Сологуб.

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Автор: Анна
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