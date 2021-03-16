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Азбука вкуса запускает доставку кофе и горячих напитков

Розничная сеть «Азбука вкуса» запустила доставку горячих напитков в своем сервисе быстрой доставки «АВ Экспресс Меню» в Москве. Первая точка работает в тестовом режиме на базе магазина по адресу Новинский бульвар, 8. Зона доставки включает район пересечения Нового Арбата и Новинского бульвара. В ближайший месяц будет открыто еще 4 точки.

Основная сложность доставки кофе — сохранение температуры и вкусовых качеств при его транспортировке. В «Азбуке вкуса» решили эту проблему использованием специальных термосумок с подогревом, сделанных под заказ и именно для перевозки напитков. Сумки оснащены специальной термоповерхностью и внешними аккумуляторами для сохранения температуры напитков.

Напитки обещают доставить за 15-30 минут. На старте проекта ассортимент напитков включает в себя 6 видов американо, в том числе с добавлением растительного молока, черный, зеленый и фруктовый чаи, а также какао, приготовленное на безлактозном или растительном молоке. Ассортимент планируется расширить. Весь кофе готовится на зерне собственной обжарки сотрудниками, прошедшими профессиональное обучение на бариста. Условия доставки напитков те же, что и при доставке другого ассортимента «АВ Экспресс Меню»: сумма минимального заказа — 500 рублей, бесплатная доставка действует при заказе от 900 рублей.

Кофе — одна из самых востребованных товарных категорий среди покупателей Азбуки вкуса. Суммарно у ритейлера 157 оффлайн-точек продаж кофе и напитков собственного приготовления внутри магазинов (из них 144 в Москве и Московской области и 13 в Санкт-Петербурге), что сопоставимо с количеством кофеен у лидеров рынка, таких как Шоколадница и Кофемания. Для приготовления напитков Азбука вкуса использует зерно собственной обжарки, качество контролируется на всех этапах производства от выбора зеленого зерна до приготовления напитка в собственной лаборатории качества QLab.

Автор: Анна
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