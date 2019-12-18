«Азбука Вкуса» запускает доставку продуктов через iGooods в Москве

Сервис доставки продуктов в России iGooods и розничная сеть «Азбука Вкуса» подписали соглашение о сотрудничестве. Жители Москвы смогут сделать заказ через сайт и приложение iGooods с 17 декабря.

«Азбука Вкуса» популярна у москвичей и нам важно удовлетворить потребность клиентов получать продукты именно из этой сети. Для нас «Азбука вкуса» станет одиннадцатым ритейлером-партнером. Сеть предоставляет уникальный набор товаров, который не встретишь в других магазинах. Нам важно удовлетворять спрос всех клиентов и расширять аудиторию сервиса в стратегическом для нас городе – Москве». Управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис.

«Сервис iGooods является одним из ключевых игроков на рынке магазинных агрегаторов в России. Мы верим в эффективность партнерств. Благодаря сотрудничеству с iGooods мы сможем еще быстрее удовлетворять потребности клиентов в максимально удобной форме». Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции компании «Азбука Вкуса»

Электронный каталог торговых сетей включит почти 12 тыс. товаров. Стоимость доставки составит 299 рублей. Курьеры сервиса будут привозить продукты из магазина «Азбука вкуса» по адресу Трубная площадь, д.2. До конца года доставка станет доступна еще из нескольких магазинов, а в дальнейшем партнеры не исключают расширения сотрудничества на всю Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.