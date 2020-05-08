Азбука Вкуса запускает консьерж-сервис

В текущей ситуации не все покупатели готовы выходить в магазин, а быстро оформить и получить онлайн-заказ не всегда возможно, поэтому «Азбука Вкуса» расширяет службу доставки, запуская новую услугу консьерж-сервиса.

Это позволит сделать дистанционные покупки персонализированными — общаясь напрямую с продавцами магазинов, покупатель может выбрать овощи и фрукты нужной спелости, а также рассказать о своих предпочтениях и пожеланиях относительно продуктов.

Сервис рассчитан на разные категории покупателей — в первую очередь, это постоянные клиенты, которые часто ходят в магазины «Азбуки Вкуса» и знают их ассортимент. Кроме того, создатели ожидают, что услуга консьерж-сервиса будет актуальна и тем, кто не хочет или не может нарушать режим самоизоляции, но ценит качество и безопасность при совершении покупок дистанционно.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо составить список покупок и связаться с продавцом по телефону или через WhatsApp. Для сборки заказов представители магазина используют приложение ЧЕК-ЕР от Briskly , платформы для бесконтактной торговли. С помощью приложения продавец может уточнить детали заказа, проконсультировать по наличию интересующих товаров и их возможной замене, а также собрать заказ без ошибок. Для оплаты покупатель получает ссылку в смс-сообщении, переходит по ней и оплачивает заказ картой, сумма покупки списывается с карты после итогового формирования корзины. После оплаты заказа курьер бесконтактно доставит заказ в течение 30 минут.

В тестовом режиме услуга уже запущена в двух магазинах в Москве, это супермаркеты «Азбука Вкуса» на улицах Покрышкина 4 и Большой Тульской 13. До конца мая зона покрытия будет расширена, к ней будут подключены супермаркеты на улицах Таганcкая площадь 12, Большая Якиманка 32, Ленинский проспект 21 и 54, Серафимовича 2, Садовая-Черногрязская 13/3, Большая Грузинская 63, Осенний бульвар 8, а также Красная Пресня 14. В первое время создатели рассчитывают обрабатывать 15-20 заказов в день, суммарное количество SKU в заказах — порядка 300 позиций.

Чтобы обеспечить скорость и качество услуг, доставка доступна в радиусе 4 км от супермаркета, стоимость любой доставки составляет 200 рублей. К заказу доступны все товары из ассортимента, кроме алкогольной и табачной продукции. Минимальная сумма заказа составляет 3 000 рублей, максимальный вес —15 кг.