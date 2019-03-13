«Азбука Вкуса» запустила онлайн-сервис по оформлению электронных подарочных карт
«Азбука Вкуса» запустила проект по оформлению электронных подарочных карт через интернет-сайт AV.RU. Электронную карту можно сохранить в мобильном кошельке смартфона. Карта принимается к оплате во всех розничных точках «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», «AB Daily» и интернет-магазине AV.RU. Партнёром по проекту выступила компания Digift, разработавшая виджет для сайта AV.RU.
При оформлении карты можно выбрать дизайн и номинал сертификата, написать поздравительный текст и запланировать время отправки подарка. Корпоративные клиенты, а также частные покупатели, желающие приобрести сразу несколько карт в рамках одного заказа, могут воспользоваться виртуальной «корзиной».
При оплате покупок с помощью электронной подарочной карты, необходимо предъявить её с экрана телефона на кассе магазина или ввести её номер при оформлении заказа на сайте AV.RU. Карта действует 1 год и является многоразовой, таким образом электронной подарочной картой можно оплачивать покупки неограниченное количество раз в рамках ее номинала.
«Сервис электронных подарочных карт сегодня, однозначно, востребован — он позволяет приобрести подарок прямо с телефона, пока вы, например, стоите в пробке. По нашим данным, половина электронных карт „Азбука Вкуса“ приобретено с помощью мобильного. Мы ожидаем, что к концу 2019 года доля продаж электронных карт вырастет более, чем в 2-3 раза и составит не менее 20% от объема продаж подарочных карт „Азбука вкуса“» — комментирует начальник управления программ лояльности «Азбука Вкуса» Елена Шемагонова.
«Сервис для „Азбуки Вкуса“ — это, пожалуй, самый масштабный и интересный наш проект. Особенность карты в ее омниканальности — часть баланса карты можно потратить в интернет-магазине, часть — в рознице. При этом активация кода происходит моментально — клиенту не нужно ждать несколько дней, чтобы воспользоваться картой, в отличие от сертификатов некоторых других крупных ритейлеров. Особое значение было уделено безопасности, для этого нами был разработан механизм защиты карты — воспользоваться сертификатом сможет только получатель с помощью индивидуального пин-кода, полученного на телефон. В целом, электронная подарочная карта „Азбука Вкуса“ — сегодня одна из лучших на рынке за счет удобства ее применения и легкости покупки» — комментирует руководитель продукта Digift Александр Дариенко.