+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Азбука Вкуса» запустила онлайн-сервис по оформлению электронных подарочных карт

«Азбука Вкуса» запустила проект по оформлению электронных подарочных карт через интернет-сайт AV.RU. Электронную карту можно сохранить в мобильном кошельке смартфона. Карта принимается к оплате во всех розничных точках «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», «AB Daily» и интернет-магазине AV.RU. Партнёром по проекту выступила компания Digift, разработавшая виджет для сайта AV.RU.

При оформлении карты можно выбрать дизайн и номинал сертификата, написать поздравительный текст и запланировать время отправки подарка. Корпоративные клиенты, а также частные покупатели, желающие приобрести сразу несколько карт в рамках одного заказа, могут воспользоваться виртуальной «корзиной».

При оплате покупок с помощью электронной подарочной карты, необходимо предъявить её с экрана телефона на кассе магазина или ввести её номер при оформлении заказа на сайте AV.RU. Карта действует 1 год и является многоразовой, таким образом электронной подарочной картой можно оплачивать покупки неограниченное количество раз в рамках ее номинала.

«Сервис электронных подарочных карт сегодня, однозначно, востребован — он позволяет приобрести подарок прямо с телефона, пока вы, например, стоите в пробке. По нашим данным, половина электронных карт „Азбука Вкуса“ приобретено с помощью мобильного. Мы ожидаем, что к концу 2019 года доля продаж электронных карт вырастет более, чем в 2-3 раза и составит не менее 20% от объема продаж подарочных карт „Азбука вкуса“» — комментирует начальник управления программ лояльности «Азбука Вкуса» Елена Шемагонова.

«Сервис для „Азбуки Вкуса“ — это, пожалуй, самый масштабный и интересный наш проект. Особенность карты в ее омниканальности — часть баланса карты можно потратить в интернет-магазине, часть — в рознице. При этом активация кода происходит моментально — клиенту не нужно ждать несколько дней, чтобы воспользоваться картой, в отличие от сертификатов некоторых других крупных ритейлеров. Особое значение было уделено безопасности, для этого нами был разработан механизм защиты карты — воспользоваться сертификатом сможет только получатель с помощью индивидуального пин-кода, полученного на телефон. В целом, электронная подарочная карта „Азбука Вкуса“ — сегодня одна из лучших на рынке за счет удобства ее применения и легкости покупки» — комментирует руководитель продукта Digift Александр Дариенко.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

12 марта / Комментарии
«Леруа Мерлен» обеспечила смартфонами всех сотрудников гипермаркетов

«Леруа Мерлен» обеспечила смартфонами всех сотрудников гипермаркетов

В «Леруа Мерлен» выдали сотрудникам 30 000 смартфонов. Таким образом ритейлер планирует усовершенствовать процесс обслуживания клиентов. Устройства также будут использоваться для обучения и других внутренних задач компании.

далее →

12 марта / Комментарии
Совкомбанк заинтересован в покупке 25% «Детского мира»

Совкомбанк заинтересован в покупке 25% «Детского мира»

Совкомбанк планирует приобрести долю в размере 25% АФК «Система» в ПАО «Детский мир». Эксперты оценивают потенциальную сделку на уровне 20 млрд рублей.

далее →

12 марта / Комментарии
Российский рекламный рынок в 2018 году

Российский рекламный рынок в 2018 году

Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала свою оценку затрат рекламодателей в 2018 году. По данным АКАР, в общей сложности на продвижение товаров и услуг в стране за год ушло 468,7 млрд рублей.

далее →

11 марта / Комментарии
Visa увеличит лимит платежа по картам без ПИН-кода

Visa увеличит лимит платежа по картам без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличит с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода.

далее →

7 марта / Комментарии
Мартовская лихорадка: что скупают мужчины к 8 марта

Мартовская лихорадка: что скупают мужчины к 8 марта

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провёл аналитическое исследование по продажам популярных подарков к Международному женскому дню за период с 1 по 6 марта. Всего проанализировано более 5 млрд кассовых чеков.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!