«Азбука Вкуса» запустила онлайн-сервис по оформлению электронных подарочных карт

«Азбука Вкуса» запустила проект по оформлению электронных подарочных карт через интернет-сайт AV.RU. Электронную карту можно сохранить в мобильном кошельке смартфона. Карта принимается к оплате во всех розничных точках «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», «AB Daily» и интернет-магазине AV.RU. Партнёром по проекту выступила компания Digift, разработавшая виджет для сайта AV.RU.

При оформлении карты можно выбрать дизайн и номинал сертификата, написать поздравительный текст и запланировать время отправки подарка. Корпоративные клиенты, а также частные покупатели, желающие приобрести сразу несколько карт в рамках одного заказа, могут воспользоваться виртуальной «корзиной».

При оплате покупок с помощью электронной подарочной карты, необходимо предъявить её с экрана телефона на кассе магазина или ввести её номер при оформлении заказа на сайте AV.RU. Карта действует 1 год и является многоразовой, таким образом электронной подарочной картой можно оплачивать покупки неограниченное количество раз в рамках ее номинала.

«Сервис электронных подарочных карт сегодня, однозначно, востребован — он позволяет приобрести подарок прямо с телефона, пока вы, например, стоите в пробке. По нашим данным, половина электронных карт „Азбука Вкуса“ приобретено с помощью мобильного. Мы ожидаем, что к концу 2019 года доля продаж электронных карт вырастет более, чем в 2-3 раза и составит не менее 20% от объема продаж подарочных карт „Азбука вкуса“» — комментирует начальник управления программ лояльности «Азбука Вкуса» Елена Шемагонова.