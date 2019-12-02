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Ажиотаж перед Черной Пятницей 2019: продажи через мессенджеры и соцсети удвоились

В российском подразделении Admitad проанализировали, как различные медиа-каналы (веб-мастера) влияют на продажи в российских интернет-магазинах перед главной распродажей года — Черной Пятницей 2019. Для этого в компании проанализировали данные о более 3 миллионах онлайн-заказов общей стоимостью более 3 млрд рублей, которые были оформлены через партнерскую сеть Admitad в ноябре 2019 года.

По собственным данным компании, в период «разогрева» (21-27 ноября) перед Черной Пятницей веб-мастера Admitad увеличили продажи рекламодателей на 79% (по сравнению с 14-20 ноября). Самый большой темп роста продаж (>100%) среди медиа-каналов продемонстрировали мессенджеры (каналы, чаты, группы): продажи рекламодателей рекламодателей выросли на 193% и превысили 18 млн.рублей. Высокий темп роста также показали продажи через соцсети (+160%, более 32 млн рублей), блоги (+115%, более 67 млн рублей) и YouTube (+113%, более 23 млн рублей). В Admitad отмечают, что такое увеличение продаж связано с ростом доверия покупателей к информации в новых медиа-каналах: персонализированным подборкам, рекомендациям, рецензиям от блогеров, владельцев каналов в мессенджерах или пабликов.

На что российские потребители тратят деньги в период ажиотажа перед Черной Пятницей? По данным Admitad, быстрее всего растет категория «Гипермаркеты» — оборот интернет-магазинов вырос на 277% (более 70 млн рублей), а средний чек удвоился (около 5574 рублей). Скидки и акции также привлекли внимание покупателей к товарам и магазинам парфюмерии и косметики (+253%), спортивных товаров (+131%), одежде и обуви (+129%).

Во время массовых распродаж и акций средний чек с одного заказа обычно сильно снижается из-за скидок со стороны брендов и интернет-магазинов. Однако средний чек с одного заказа через веб-мастеров в партнерской сети Admitad снизился всего лишь на 1%, а в отдельных категориях даже значительно вырос. Так, в категории товаров «Красота и здоровье» средний чек увеличился на 24% и превысил 4452 рубля, в цифровой и бытовой технике — на 19% до 12 444 рублей, а в категории автотоваров — также на 19%, до 13 353 рублей.

Автор: Анна
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