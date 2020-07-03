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Ажиотажный спрос на антисептики и падение продаж презервативов: что покупали россияне во время пандемии

Компания Еаптека подвела итоги продаж за апрель и май 2020 года. Во время самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, рекордно вырос спрос на антисептики (в 2,8 раза в апреле по сравнению с февралем текущего года). Продажи некоторых категорий товаров, напротив, заметно снизились. Так спрос на презервативы, традиционно растущий в весенние месяцы, в мае упал на 27% по сравнению с февралем.

Динамика продаж антисептиков позволяет предположить, что применение средств для обеззараживания рук и поверхностей станет «новой нормой» для большего чем раньше числа людей. Спрос на них драматически вырос в апреле, когда в 2,8 раза превысил февральский уровень. В мае спрос все еще превышает уровень февраля 2020 г. в 2,7 раза. По прогнозам, в июне продажи сохранятся на том же уровне: общий тренд говорит о том, что применение антисептиков станет частью нового образа жизни и одной из привычек, сформировавшихся за время пандемии COVID-19 и режима самоизоляции.

Дефицит масок в начале пандемии сформировал заметный отложенный спрос в конце апреля. После их появления в свободной продаже в сети Еаптека, месячный уровень продаж февраля 2020 года был реализован всего за неделю. Продажи масок и респираторов в мае по сравнению с февралем выросли в 5 раз, перчаток — в 3,9 раза. В июне спрос должен несколько снизиться, однако все еще будет превышать февральский как минимум в 2 раза.

По данным 2019 года, продажи жаропонижающих, противопростудных и противовирусных средств весной немного снижаются, однако в 2020 году в связи с пандемией спрос на них, напротив, резко вырос. Пик продаж жаропонижающих и противопростудных средств пришелся на апрель (+54% по сравнению с февралем 2020 г.), противовирусных — на март (также на 54% выше, чем в феврале). Эти данные отражают логику поведения потребителей. В марте, когда до пика эпидемии было еще далеко, люди занялись профилактикой. В апреле и мае, во время активного распространения вируса, увеличился спрос на лекарственные препараты, что связано с общей тревожностью (люди делали запасы) и лечением на дому.

При этом во время самоизоляции значительно упали продажи презервативов: на 7% в апреле и на 27% в мае по сравнению с февралем. Традиционно продажи этой категории растут ежемесячно от зимы к лету. Так в апреле и мае 2019 года рост продаж по отношению к февралю составил 23% и 31% соответственно. В 2020 году наблюдалось аномальное падение спроса: в апреле продажи презервативов упали на 7%, а в мае — на 13% по отношению к февралю текущего года. В июне 2020 года продажи презервативов упали на 7% год к году.

Резкий рост спроса на аптечные товары разных категорий наблюдался 16-17 марта, после объявления о том, что с 21 марта московские школы будут закрыты. Количество чеков и заказов стало рекордным: в 2 раза больше, чем в среднем за весну.

Традиционно наблюдается удвоение заказов на самовывоз год к году, однако в апреле-мае рост продаж от самовывоза составил всего 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне позитивная динамика вернулась к двукратному показателю и, по прогнозам, объем заказов на самовывоз в первый летний месяц увеличится на 91% год к году. Основная причина снижения темпов роста спроса на этот вид заказов в апреле-мае — введение карантина. Многие покупатели предпочли минимизировать передвижения по городу, чтобы снизить риск заражения.

Заказы через сайт делали 50% пользователей, с мобильных устройств на iOS и Android — 27% и 23% соответственно. На эти цифры пандемия и режим самоизоляции не повлияли.

«Пандемия COVID-19 и режим самоизоляции во многом изменили потребительские привычки, и есть основания считать, что многие из них останутся с нами надолго, если не навсегда, — говорит Антон Буздалин, генеральный директор компании Еаптека. — В частности, вошло в обиход использование антисептиков и средств индивидуальной защиты. И если от вторых мы со временем, возможно, откажемся — хотя пока спрос по-прежнему высок — то активное использование антисептиков станет нормой. Мы продаем лекарства и товары для здоровья — это услуга, в которой доверие к продавцу, возможность посоветоваться и получить совет особенно важны. Мы поддерживали наших покупателей в сложное для всех время и продолжим это делать в будущем: и в трудные, и в благополучные времена».

70% от общего объема продаж за апрель и май приходится на зарубежные лекарства, 30% — на российские. По объему проданных упаковок: доля российских препаратов составляет 55%, зарубежных — 45%.

Топ-10 продаж по количеству чеков

Апрель

  1. Хлоргексидин
  2. Мирамистин
  3. Пенталгин таблетки
  4. Витамин Д3 капли
  5. Салфетки влажные антибактериальные
  6. Ингавирин капсулы
  7. Корвалол капли для приема внутрь
  8. Валокордин
  9. Кардиомагнил таблетки
  10. Снуп спрей назальный

Май

  1. Маска защитная для лица стерильная одноразовая
  2. Хлоргексидин
  3. Витамин Д3 капли
  4. Пенталгин таблетки
  5. Мирамистин
  6. Кардиомагнил таблетки
  7. Ингавирин капсулы
  8. Снуп спрей назальный
  9. Парацетамол таблетки
  10. Цитрамон П
Автор: Анна
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