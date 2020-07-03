Ажиотажный спрос на антисептики и падение продаж презервативов: что покупали россияне во время пандемии

Компания Еаптека подвела итоги продаж за апрель и май 2020 года. Во время самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, рекордно вырос спрос на антисептики (в 2,8 раза в апреле по сравнению с февралем текущего года). Продажи некоторых категорий товаров, напротив, заметно снизились. Так спрос на презервативы, традиционно растущий в весенние месяцы, в мае упал на 27% по сравнению с февралем.

Динамика продаж антисептиков позволяет предположить, что применение средств для обеззараживания рук и поверхностей станет «новой нормой» для большего чем раньше числа людей. Спрос на них драматически вырос в апреле, когда в 2,8 раза превысил февральский уровень. В мае спрос все еще превышает уровень февраля 2020 г. в 2,7 раза. По прогнозам, в июне продажи сохранятся на том же уровне: общий тренд говорит о том, что применение антисептиков станет частью нового образа жизни и одной из привычек, сформировавшихся за время пандемии COVID-19 и режима самоизоляции.

Дефицит масок в начале пандемии сформировал заметный отложенный спрос в конце апреля. После их появления в свободной продаже в сети Еаптека, месячный уровень продаж февраля 2020 года был реализован всего за неделю. Продажи масок и респираторов в мае по сравнению с февралем выросли в 5 раз, перчаток — в 3,9 раза. В июне спрос должен несколько снизиться, однако все еще будет превышать февральский как минимум в 2 раза.

По данным 2019 года, продажи жаропонижающих, противопростудных и противовирусных средств весной немного снижаются, однако в 2020 году в связи с пандемией спрос на них, напротив, резко вырос. Пик продаж жаропонижающих и противопростудных средств пришелся на апрель (+54% по сравнению с февралем 2020 г.), противовирусных — на март (также на 54% выше, чем в феврале). Эти данные отражают логику поведения потребителей. В марте, когда до пика эпидемии было еще далеко, люди занялись профилактикой. В апреле и мае, во время активного распространения вируса, увеличился спрос на лекарственные препараты, что связано с общей тревожностью (люди делали запасы) и лечением на дому.

При этом во время самоизоляции значительно упали продажи презервативов: на 7% в апреле и на 27% в мае по сравнению с февралем. Традиционно продажи этой категории растут ежемесячно от зимы к лету. Так в апреле и мае 2019 года рост продаж по отношению к февралю составил 23% и 31% соответственно. В 2020 году наблюдалось аномальное падение спроса: в апреле продажи презервативов упали на 7%, а в мае — на 13% по отношению к февралю текущего года. В июне 2020 года продажи презервативов упали на 7% год к году.

Резкий рост спроса на аптечные товары разных категорий наблюдался 16-17 марта, после объявления о том, что с 21 марта московские школы будут закрыты. Количество чеков и заказов стало рекордным: в 2 раза больше, чем в среднем за весну.

Традиционно наблюдается удвоение заказов на самовывоз год к году, однако в апреле-мае рост продаж от самовывоза составил всего 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне позитивная динамика вернулась к двукратному показателю и, по прогнозам, объем заказов на самовывоз в первый летний месяц увеличится на 91% год к году. Основная причина снижения темпов роста спроса на этот вид заказов в апреле-мае — введение карантина. Многие покупатели предпочли минимизировать передвижения по городу, чтобы снизить риск заражения.

Заказы через сайт делали 50% пользователей, с мобильных устройств на iOS и Android — 27% и 23% соответственно. На эти цифры пандемия и режим самоизоляции не повлияли.

«Пандемия COVID-19 и режим самоизоляции во многом изменили потребительские привычки, и есть основания считать, что многие из них останутся с нами надолго, если не навсегда, — говорит Антон Буздалин, генеральный директор компании Еаптека. — В частности, вошло в обиход использование антисептиков и средств индивидуальной защиты. И если от вторых мы со временем, возможно, откажемся — хотя пока спрос по-прежнему высок — то активное использование антисептиков станет нормой. Мы продаем лекарства и товары для здоровья — это услуга, в которой доверие к продавцу, возможность посоветоваться и получить совет особенно важны. Мы поддерживали наших покупателей в сложное для всех время и продолжим это делать в будущем: и в трудные, и в благополучные времена».

70% от общего объема продаж за апрель и май приходится на зарубежные лекарства, 30% — на российские. По объему проданных упаковок: доля российских препаратов составляет 55%, зарубежных — 45%.

Топ-10 продаж по количеству чеков

Апрель

Хлоргексидин Мирамистин Пенталгин таблетки Витамин Д3 капли Салфетки влажные антибактериальные Ингавирин капсулы Корвалол капли для приема внутрь Валокордин Кардиомагнил таблетки Снуп спрей назальный

Май