«Балтика» установила фандобокс в московском магазине «ВкусВилл»

Пивоваренная компания «Балтика» и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» установили в Москве фандобокс, предназначенный для сбора использованной пластиковой тары.

Фандобокс размещен в магазине в Москве на Большой Спасской, д. 8, к. 1. Данный проект — способ вовлечения покупателей в культуру раздельного сбора и формирования привычки сдавать тару на переработку.

В совместном сообщении участники проекта поясняют, что ранее компании устанавливали фандоматы российского производства в Москве и Санкт-Петербурге, но этот способ сбора упаковки оказался затратным. «Фандобокс — модернизированный фандомат. Он способен принимать в 2,5 раза больше тары, чем обычные аппараты», — говорится в сообщении.

Аппарат позволяет снизить затраты на обслуживание оборудования и повысить его эффективность. За счет встроенного пресса он способен принимать до тысячи полулитровых бутылок. Это в 2,5 раза эффективнее стандартных аппаратов для сбора, что делает фандобокс дешевле в обслуживании и эксплуатации.

До 2022 года партнеры планируют обеспечить сбор и переработку не менее 50% объемов всей выпускаемой ею на рынок упаковки.