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Банк Хоум Кредит: 34% респондентов стали чаще покупать онлайн в период самоизоляции

Банк Хоум Кредит провел  ежегодный опрос своих клиентов, посвященный предпочтениям в интернет-шопинге. В опросе приняло участие 860 человек из восьми федеральных округов, среди опрошенных были держатели дебетовых и кредитных карт банка.

Покупки в интернете в этом году совершали 69,1% опрошенных. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 2,6 п.п. 34% из тех, кто покупает в интернете, стали делать это чаще, чем год назад.

Самые популярные причины отказа от интернет-покупок - это по-прежнему привычка пользоваться традиционными магазинами и невозможность примерки. Однако их доли снизились с 39% до 29% и с 28,9% до 19,7% соответственно.

Также снизилась востребованность трансграничных покупок. Доля людей, которые пользуются только российскими интернет – магазинами, составила 40,9% против 38,5% год назад.

Наиболее популярные товарные категории для онлайн-шопинга:

На фоне пандемии коронавируса ожидаемо сократилась популярность авиабилетов и брони отелей, а выросла востребованность продуктов питания.

«Пандемия существенно повлияла на потребительские настроения россиян. Необходимость ограничения социальных контактов сломала предубеждение многих людей против интернет-шопинга. Использование онлайн-каналов для покупок уменьшило распространение вируса и поддержало российскую розницу в это непростое время», - прокомментировал Станислав Дужинский, аналитик банка Хоум Кредит.

Автор: Анна
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