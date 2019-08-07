Банк Хоум Кредит изучил предпочтения своих клиентов в интернет-шоппинге

Банк Хоум Кредит провел опрос своих клиентов, посвященный их предпочтениям в интернет-шоппинге. В опросе приняло участие 800 человек по всей стране, среди опрошенных были держатели дебетовых и кредитных карт банка.

Выяснилось, что покупки через интернет совершают 66,5% от опрошенных. Два года назад в ходе аналогичного опроса доля таких людей составляла всего 37,5%. Среди основных причин нежелания выделяется привычка покупок в традиционных магазинах (39,6% от тех, кто не совершает онлайн покупок), нежелание покупать без примерки и осмотра (28,9%). 7,2% таких людей не пользуется интернетом. 6,2% боятся стать жертвой мошенников. Всего около 1% боится потерять товар при доставке.

Мужчины более охотно пользуются онлайн магазинами по сравнению с женщинами — 73,8% против 59,7%. Как правило, интернет-шоппинг привлекателен для людей в возрасте до 45 лет.

В ходе опроса был отмечен рост популярности cross-border покупок. Так, доля людей, которые пользуются только российскими интернет — магазинами, составила 38,5% против 45,2% два года назад.

Наиболее популярные товарными категориями были следующие:

Среди прочих товарных категорий, популярных в российских и зарубежных интернет — магазинах, можно отметить: детские товары и игрушки, косметические товары, лекарства и БАДы, авто- и вело-запчасти, различные аксессуары, товары для животных и товары для дома. В российских магазинах также пользуются популярностью товары в категориях «мебель» и «строительные материалы».

Самым популярным способом оплаты товара в интернете остается дебетовая карта (53,3%). Но мы отметили рост востребованности кредитных карт. Их доля в этом году составила 33,9% против 29% два года назад. Мы связываем это с ростом популярности программы лояльности «Польза» и карты рассрочки «Свобода».

Покупки в интернете с привлечением кредитных ресурсов совершали около 25% респондентов. Из них 12,6% использовали карту рассрочки, 9,2% воспользовались предложениями по рассрочке на сайте магазина, 3% купили товар по кредитной карте или оформили POS-кредит.