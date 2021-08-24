Банкам-эквайерам Wildberries грозят штрафы до $1 млн

Visa направила банкам-эквайерам Wildberries письмо о нарушении правил платежной системы после введения на платформе комиссий в 2%. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на письмо.

Среди банков-эквайеров онлайн-ритейлера — Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, банк «Русский Стандарт» и другие.

Компания предупредила банки о штрафе в $25 тыс. и обязала устранить нарушения до 31 августа 2021 г. В противном случае эта сумма будет расти каждый месяц, пока ситуация не изменится.

В правилах платежной системы также есть пункт о «преднамеренных» или «значительных» нарушениях,совершенных умышленно. За это компания может быть оштрафована на $50 тыс. Если нарушение будет продолжаться или повторится в течение года, Visa оштрафует партнера на сумму от $100 тыс. до $1 млн.

Так как правила платежных систем обязаны соблюдать все банки, в теории они могут приостановить сотрудничество с интернет-магазином, полагает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный. Впрочем в реальности такая ситуация маловероятна, поскольку в данном случае убытки понесут и маркетплейс, а банки-эквайеры.

Wildberries 16 августа ввел 2% комиссию на оплату товаров через иностранные платежные системы, после чего Visa начала расследование изменения условий. Через пять дней после введения доплат первое место по объемам транзакций на маркетплейсе заняла российская платежная система «Мир». Раньше лидерство принадлежало иностранным сервисам.