Банки протестируют автоматическое списание денег по запросу компаний

Банки планируют протестировать автоматическое списание средств клиентов за услуги по запросу компаний. Об этом сообщает РБК.

Новый формат переводов не потребует дополнительного подтверждения от плательщика — согласие нужно дать только один раз. Автосписание опробуют на платформе Ассоциации «ФинТех» (АФТ, создана Центробанком), рассказала ее глава Татьяна Жаркова. Сервисом смогут воспользоваться как физические, так и юридические лица.

Автосписание поможет сократить число участников обработки платежа и, следовательно, издержки. Наиболее востребованные услуги для оплаты в новом формате — периодические: например, ЖКУ, связь и подписки, а также платежи по кредитам, пояснил изданию представитель ВТБ.

АФТ уже пригласила банки участвовать в проекте. О том, что эксперимент их заинтересовал, РБК рассказали в ВТБ, «Открытии», «Промсвязьбанке», QIWI, «СКБ-Банке», «Совкомбанке» и «Абсолют банке». Возможное участие обсуждают в «АК Барс банке». Сбербанк отказался от комментариев.