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Банки тестируют сервис выдачи наличных с карты на кассе магазина

Российские банки и платежные системы тестируют сервис, который позволит снимать деньги с банковских карт на кассе магазина через POS-терминалы, пишут «Ведомости». Сейчас есть два варианта сервиса — в одном случае деньги с карты можно будет снять только при совершении покупки, во втором — без привязки к оплате.

В частности, такой сервис тестирует Сбербанк, сообщили два источника газеты, знающих это от сотрудников банка. Запустить услугу банк собирается во втором квартале 2018 года. Если сервис запустят, им смогут пользоваться только владельцы карт Сбербанка и только в магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк. «Ведомости» указывают, что половина всех карт, выпущенных в России, относится к Сбербанку, а банк обслуживает почти половину всех торговых точек.

Запуск такого сервиса рассматривает MasterCard, который провел тесты с несколькими банками, в том числе с ВТБ и «Русским стандартом». В последнем пояснили, что клиенту нужно будет расплатиться на кассе по банковской карте и одновременно запросить у кассира необходимую сумму наличных, ввести пин-код, после чего выпустивший карту банк должен одобрить покупку и выдачу денег. Запрашиваемая сумма наличных будет ограниченной.

Технология MasterCard позволяет снять деньги только при условии, что клиент что-либо покупает. В Сбербанке тестировали как этот вариант, так и другой, когда пользователь снимает деньги без привязки к покупке. В итоге банк остановился на последнем варианте. Официально в банке возможность внедрения новой системы комментировать отказались.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, дополнительная возможность выдачи наличных позволит банкам сэкономить на банкоматах. Помимо этого, доступность их снятия, как показывают исследования, приводит к тому, что люди оставляют больше средств на картах, и банки получают дополнительный доход. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила газете, что MasterCard обращался в службу с вопросом, будет ли соответствовать законодательству выдача наличных в магазинах при условии оплаты товаров. ФАС решила, что это не приведет к ограничению конкуренции.

Автор: Анна
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