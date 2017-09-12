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Банкротство Wildberries отменяется

Арбитражный суд Московской области отклонил иск о банкротстве компании «Вайлдберриз» — владельца интернет-магазина Wildberries, об этом сообщают представители ритейлера.

Заявление оптового поставщика обуви и одежды «Прайм», требовавшего введения против онлайн-ретейлера процедуры наблюдения, признано необоснованным.

Представитель Wildberries на заседании сообщил, что задолженность перед заявителем в размере пяти миллионов рублей была погашена в течение семи дней после вступления решения суда о взыскании этой суммы. Он также сообщил суду, что прибыль интернет-магазина составила в 2016 году 318 миллионов рублей.

Напомним, 28 июня на фоне долгосрочных взаимоотношений Wildberries c большинством партнёров, один из контрагентов(компания «Прайм»), не предъявляя никаких требований к компании, напрямую обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании интернет-магазина банкротом. В апреле «Прайм» уже подавал иск в отношении Wildberries на сумму 136 млн руб., однако суд оставил заявление без движения.

Автор: Анна
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