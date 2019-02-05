Baring Vostok и АФК «Система» скупают акции интернет-магазина OZON

АФК «Система» может выкупить у миноритариев до 5% интернет-ритейлера Ozon.ru. «Система» и ее структуры рассчитывают стать одним из двух крупнейших акционеров компании с долей 40%, сообщает газета «Коммерсантъ».

Второй крупный совладелец ритейлера — инвесткомпания Baring Vostok — также увеличит свою долю в Ozon.ru. Так она планирует сохранить паритет. Фонд заплатил $160 за акцию при оценке компании в 41,5 млрд руб.

Сейчас структурам АФК принадлежит 35,5% Ozon.ru: 18,7% владеет сотовый оператор МТС, 16,3% — венчурный фонд Sistema_VC. У компании также есть целый ряд миноритарных акционеров, включая бывшего гендиректора Денни Перекальски.

«Система» и Baring Vostok скупают акции, «чтобы не дать друг другу получить контроль» над Ozon.ru, считают эксперты. Стороны недавно договорились, что они не будут увеличивать свои доли в компании выше 43%, «то есть все выкупы происходят по согласованию». Возможно, у «Системы» есть соглашение с Baring, что они до какого-то момента будут пропорционально наращивать свои пакеты, не исключает он. В Baring Vostok и «Системе» наличие такой договоренности не комментируют. В Ozon.ru также не предоставили комментарий.

Интернет-магазин Ozon основан в 1998 году. В первом полугодии 2018 года Ozon нарастил выручку на 76% — до 14,8 млрд рублей. За отчетный период интернет-ритейлер доставил покупателям 6,2 млн заказов и 29 млн товаров.

В марте 2018 года Ozon привлек инвестиции в рамках допэмиссии ритейлера, объем привлеченных средств составил $80 млн. Ранее сообщалось, что в 2019 году Ozon планирует привлечь инвестиции в размере более $200 млн — либо у текущих совладельцев, либо у внешнего инвестора.