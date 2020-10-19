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Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в компании Сравни.ру

Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе Сравни.ру, выкупив долю Олега Тинькова — визионера современного финансового сектора и одного из первых инвесторов в сервис. Олег был первым, кто оценил потенциал компании и внёс огромный вклад в ее развитие.

За 5 лет выручка Сравни.ру выросла более чем в 25 раз, а компания стала большим финансовым маркетплейсом, где можно выбрать любые финансовые и страховые услуги. Сайт ежемесячно посещает более 8 млн посетителей, а международная исследовательская компания Ipsos провела исследование, которое признало Сравни.ру самой большой площадкой в России по продаже ОСАГО.

«Сравни.ру уже много лет показывает впечатляющие темпы роста, и мы видим большой потенциал в компании», — сообщил представитель Baring Vostok.

«Сравни.ру создает лучшие продукты на рынке, которые помогают нашим посетителям выбирать финансовые и страховые продукты, экономя при этом деньги и время. В настоящее время Сравни.ру выходит на новый этап роста и масштабирования бизнеса. Мы уверены, что сможем в ближайшее время полностью изменить подход к выбору финансовых продуктов — сделав этот процесс простым, удобным, честным и безопасным. Мы рады тому, что нашими акционерами продолжают оставаться опытные инвесторы в технологический сектор с глобальной экспертизой. Baring Vostok и Goldman Sachs помогли вырасти таким компаниям, как Яндекс, Озон, Avito, hh.ru. Мы гордимся тем, что нам выпала честь работать c одними из лучших инвесторов в России», — сказал генеральный директор Сравни.ру Сергей Леонидов.

Автор: Анна
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