Baring Vostok вложился в торговую платформу основателя «Вкусвилла»

Кипрская BV Investments Holding Ltd стала приобрела 5% ООО «Тилси», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Первая структура принадлежит инвестфонду Baring Vostok, узнала газета в кипрском реестре. А «Тилси» — это проект основателя сети магазинов «Вкусвилл» Андрея Кривенко, который владеет 85% проекта совместно со своими партнерами через фонд TealTech Capital.

Старший аналитик «Атона» Виктор Дима считает, что интерес Baring Vostok к «Тилси» может быть вызван как фигурой Андрея Кривенко и успехами «Вкусвилла», так и перспективами сервисов для торговли продуктами. Как отмечает аналитик, по мере развития «Тилси» Baring Vostok может и наращивать долю в компании: сейчас это фактически стартап, а горизонт инвестирования может быть до пяти лет. По словам аналитика, выходом Baring Vostok может быть продажа «Тилси» стратегическому инвестору, интерес может быть у крупных розничных сетей и интернет-компаний. Сегодня торговлю продуктами развивает, например, «Яндекс», отмечает он.

«Тилси» создана основателем сети магазинов «Вкусвилл» Андреем Кривенко и его партнерами как платформа по торговле продуктами. «Тилси» соединяет магазины и поставщиков продуктов с коротким сроком годности, большинство из которых работают с «Вкусвиллом». Первым партнером платформы стал «Перекресток».

Эксперты отмечают, что «Тилси» пока нельзя назвать полноценной платформой, это всего лишь небольшой стартап с единственным клиентом. Но в целом от рынка электронной оптовой торговли продуктами питания в ближайшие пять лет ждут роста с $3 млрд до $60 млрд.