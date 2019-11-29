«Барометр глобальной торговли» DHL прогнозирует дальнейшее снижение темпов развития мировой торговли в ближайшие три месяца. Общий индекс опустился до нового уровня в 45 пунктов, что на 2 пункта ниже показателя сентября. Таким образом, в мировой торговле ожидается продолжение умеренного спада. По сравнению с данными предыдущих исследований отрицательную динамику, в целом, можно считать умеренный и стабильной — нет предпосылок ни для ускорения спада, ни для оживления мировой торговли.

Впервые показатели прогноза упали ниже отметки в 50 пунктов по всем странам, включенным в исследование, кроме Индии, что свидетельствует о стагнации в развитии мировой торговли. Общий спад обусловлен незначительным ухудшением прогноза как в сегменте авиаперевозок, так и в сегменте океанского фрахта. Так, индекс развития мировой торговли в сегменте авиаперевозок составляет 42 пункта (-3 к показателю сентября), а индекс развития в сегменте океанского фрахта составляет 46 пунктов (-2 пункта к показателю сентября).

Неуклонная тенденция умеренного спада отмечается во всех странах, кроме Индии

Из семи стран, включенных в исследование, шесть демонстрируют умеренно отрицательный тренд: индекс по Германии и Китаю был снижен на 3 пункта и составляет 45 и 42 пункта соответственно. Ухудшение прогноза по Германии вызвано в большей мере спадом в сегменте авиаперевозок (45 пунктов, −7 к показателю сентября). Негативная динамика прогноза китайской торговли связана со стагнацией как в сегменте авиаперевозок, так и в сегменте океанского фрахта. При этом показатели Китая оказались худшими среди всех исследуемых стран. Как и следовало ожидать, спад в развитии торговли Китая обусловлен продолжающейся торговой войной между Китаем и США. В торговле США также прогнозируется дальнейшее замедление темпов развития, хотя индекс исследования изменился незначительно (44 пункта, −1 к показателю сентября). Что касается Южной Кореи, индекс страны упал до 43 пунктов (-2 к сентябрю).

«Мировая экономика входит в период стагнации, что подтверждается незначительным и медленным ростом в ключевых странах и его отсутствием или умеренным спадом в остальных экономиках. Продолжающаяся торговая напряженность, повышенная политическая нестабильность и геополитические риски, а также обеспокоенность ограниченной эффективностью денежно-кредитного стимулирования экономики оказывают разрушающее влияние на бизнес и ожидания потребителей и негативно сказываются на инвестиционной активности и росте продуктивности. Рост потребления домашних хозяйств, который способствовал развитию мировой экономики в прошлом, остается сильным, однако мы видим, что его темпы также начинают замедляться в крупнейших развитых и развивающихся рыночных экономиках», — отметил профессор торговой политики и экономики Корнелльского университета (г. Итака, штат Нью-Йорк, США) Эсвар Прасад.

«Последние данные „Барометра глобальной торговли“ DHL показывают, что все упомянутые факторы оказали негативное влияние на потоки международной торговли. Ухудшение показателей по Китаю и США, двум основным двигателям мировой торговли, свидетельствуют о пессимистичном прогнозе для всего мира. В целом, исследование рисует отрезвляюще мрачную картину развития глобальной экономики и торговли на ближайшие три месяца».

Благодаря положительной динамике в сегменте океанского фрахта Индия стала единственной страной с благоприятным прогнозом: ее индекс составляет 54 пункта, что на 5 пунктов выше сентябрьского показателя. В отличие от спада в сегменте авиаперевозок (44 пункта, −4), океанский фрахт Индии показывает значительный рост (60 пунктов, +10).

Общий спад предыдущего периода сказался на развитии торговли Японии и Великобритании — новые данные этих стран отражают значительное падение

Помимо Индии, самое значительное изменение прогноза коснулось двух стран: Японии и Великобритании. Согласно данным сентябрьского исследования прогноз развития торговли Японии и Великобритании оставался благоприятным. Тем не менее, новые данные свидетельствуют о значительном спаде — индексы обеих стран упали ниже пороговой отметки в 50 пунктов.

После периода активного развития торговли Японии индекс страны упал на 5 пунктов и составляет 48 пунктов. Ожидаемый спад обусловлен, в основном, ухудшением прогноза в сегменте авиаперевозок (42 пункта, −7 к показателю сентября). Индекс океанского фрахта также снижен (51 пункт, −4), однако этот сегмент по-прежнему демонстрирует рост. Тем не менее, благоприятные цифры прогноза в сегменте океанского фрахта не смогли нивелировать значительный спад в авиаперевозках. Прогноз по Великобритании также был ухудшен — в ближайшие три месяца ее ожидает умеренная стагнация в торговле (49 пунктов, −4 к показателю сентября). Спад вызван негативной динамикой развития торговли как в сегменте авиаперевозок (49 пунктов, −4), так и в сегменте океанского фрахта (48 пунктов, −5). Несмотря на продолжительный период относительной устойчивости, прогнозируемый спад в британской торговле, безусловно, отражает существующую нестабильность из-за «Брексита».