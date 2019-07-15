Впервые с момента первого выпуска в январе 2018 года «Барометр глобальной торговли» DHL прогнозирует спад мировой торговли в течение следующих трех месяцев. По сравнению с показателем марта 2019 года общий индекс развития мировой торговли снижен на 8 пунктов и составляет в данный момент 48 пунктов. Другими словами, на основании прогноза товарных потоков в ближайшие три месяца ожидается замедление темпов развития мировой экономики. На ухудшение прогноза повлияли спад в сегментах мировых авиаперевозок и океанского фрахта, которые являются ключевыми составляющими исследования. Индекс развития торговли в сегменте мировых авиаперевозок составляет 49 пунктов, а в сегменте океанского фрахта 48 пунктов (-6 и −8 пунктов к показателям марта соответственно).

Вялая динамика мировой торговли отмечается в течение последнего года

Текущие показатели прогноза отображают нисходящий тренд, который «Барометр глобальной торговли» фиксировал с середины 2018 года. В исследовании, основанном на данных начиная с 2013 года, устойчивое снижение темпов роста на протяжении ряда месяцев отмечается впервые с 2015 года.

Показатели нового «Барометра глобальной торговли» отражают негативные последствия торговых войн

Профессор торговой политики и экономики Корнелльского университета (г. Итака, штат Нью-Йорк, США) Эсвар Прасад отметил: «Замедляются темпы роста ключевых движущих сил мировой экономики. Большинство макроэкономических индикаторов и показателей рынка труда указывают на снижение темпов роста США, а торговые конфликты оказывают негативное влияние на настроения на финансовых рынках. Стимулирующие меры, предпринятые правительством Китая, должны были стабилизировать динамику рынка, однако продолжение торговой войны вновь подрывает возможности развития торговли в Китае. Оживление рынка в Германии, по всей вероятности, не будет долговечным. Рост торговли в Индии застопорился, и возникает все больше сомнений относительно перспектив экономических реформ в этой стране. Одновременное снижение темпов роста основных мировых экономик может оказать значительное влияние на объемы товарооборота, особенно если неопределенность рынка начнет негативно влиять на потребительский спрос и инвестиции бизнеса».

Развитие мировой торговли буксует из-за торгового конфликта между США и Китаем

Индекс США, которые вовлечены в текущий торговый конфликт, упал на 11 пунктов к показателю марта и составляет 44 пункта. Это самое значительное падение индекса среди всех стран, включенных в исследование. В основном, снижению показателя способствовал пессимистичный прогноз по основным категориям экспорта. Индекс развития торговли Китая упал до 49 пунктов (-7), что на 1 пункт ниже точки стагнации. На ухудшение прогноза повлияло, в основном, снижение объемов импорта в нескольких категориях, которое не смог нивелировать незначительный рост экспорта. Несмотря на то, что угроза серьезного торгового конфликта между США и Китаем маячила еще с января 2018 года, когда вышел первый «Барометр глобальной торговли», только сейчас она нашла реальное отражение в цифрах торгового прогноза. Учитывая весомый вклад США и Китая в общий индекс мировой торговли, снижение показателей по этим странам влечет за собой в значительной степени и пессимистичный прогноз развития всей мировой торговли. Незначительное замедление темпов развития объясняется тем, что во время торговых конфликтов товарооборот не падает до минимума — меняются торговые маршруты и цепочки поставок. Таким образом, это несколько смягчает негативный эффект торговой войны между странами.

Угроза «Брексита» не повлияла на прогноз развития торговли в Великобритании, в Германии и Индии отмечается небольшой рост

Вслед за общей тенденцией снижен прогноз развития торговли и на ряд других стран, однако стоит отметить, что их индекс в исследовании превышает 50 пунктов (точку стагнации).Так, индекс Германии сейчас составляет 52 пункта (всего −1 пункт к показателю марта), Индия упала на 6 пунктов, но по-прежнему остается выше уровня стагнации — ее текущий показатель составляет 53 пункта. Учитывая неразрешенную ситуацию с «Брекситом», представляется неожиданным, что показатель Великобритании вырос и достиг 52 пункта (+2 к показателю марта). Вероятно, это объясняется тем, что компании готовятся к жесткому сценарию «Брексита» в конце октября и активно наращивают складские запасы.

Темпы развития торговли в странах Восточной Азии продолжают снижаться

Вялое развитие торговли отмечается не только в Китае, но и в других азиатских странах, в частности, в Японии и Южной Корее. Индекс Японии упал до отметки в 50 пунктов (-7 к показателю марта), что свидетельствует о стагнации в развитии торговли. Южная Корея замыкает тройку государств с пессимистичным прогнозом на развитие торговли в ближайшие три месяца — индекс прогноза по стране упал до 46 пунктов (-3).

Следующий выпуск «Барометра глобальной торговли» DHL выйдет в конце сентября.