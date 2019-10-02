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«Барометр глобальной торговли DHL»: темпы развития мировой торговли продолжают снижаться

«Барометр глобальной торговли» DHL прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста мировой торговли. Общий индекс составляет сейчас 47 пунктов, что на 1 пункт ниже показателя июня. Таким образом, отмечается значительное замедление темпов падения по сравнению с прошлым кварталом, когда общий индекс был снижен на 8 пунктов. Текущий показатель в 47 пунктов выглядит не так пессимистично: согласно методологии исследования, значение индекса ниже 50 пунктов указывает на стагнацию мировой торговли, выше 50 — на рост.

Из всех стран, включенных в исследование, умеренно благоприятный прогноз составлен только для Японии и Великобритании (53 пункта). Значительное замедление темпов развития торговли прогнозируется в Китае, США и Южной Корее (по 45 пунктов). Прогноз по Германии и Индии снижен незначительно: показатели этих стран опустились ниже отметки в 50 пунктов (48 и 49 соответственно).

Текущий спад обусловлен ухудшением прогноза развития торговли в сегменте мировых авиаперевозок (45 пунктов, −4 к показателю июня). Значительное снижение в этом сегменте показывает Китай (-8). Ухудшен прогноз по развитию торговли в сегменте авиаперевозок в Южной Корее, США, Индии и Японии. Умеренно оптимистичным остается прогноз в этом сегменте для Германии и Великобритании.

Индекс развития торговли в сегменте океанского фрахта остается неизменным (48 пунктов). Прогнозируется значительное снижение темпов роста в этом сегменте в Индии (50, −9 к июню). Рост торговли прогнозируется только для Японии (55) и Великобритании (53). Показатели Китая, Германии, США и Южной Кореи опустились ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о негативной динамике развития торговли в сегменте океанского фрахта в этих странах в ближайшие три месяца.

Автор: Анна
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