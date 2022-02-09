Баста стал амбассадором Яндекс.Маркета

Яндекс.Маркет начал сотрудничать с музыкантом Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста. Как амбассадор сервиса Баста теперь будет участвовать со своей семьёй в рекламных кампаниях маркетплейса. Сервис запустит эту рекламу для широкой аудитории, в том числе для семейных людей. Музыкант будет продвигать главные ценности Маркета: его удобство, надёжность и доступность каждому, — а ещё быструю доставку, которая помогает пользователям экономить время.

«Мы начали сотрудничать с Бастой, потому что близки по духу. В своём творчестве музыкант обращается к широкой аудитории, его знают и любят люди по всей стране — независимо от возраста, пола, образования и профессии. У Басты есть семья, и ему важна каждая свободная минута, потому что это время можно провести с близкими. Маркет тоже ориентируется на широкую аудиторию и доступен каждому. Сервис ценит время пользователей, помогает им быстро находить и покупать нужное. В рекламе Маркета мы покажем Басту не как звезду, а как простого пользователя. Нам важно, чтобы сервис был ближе к людям, поэтому мы работаем не с образами, а с настоящей семьёй», — говорит Екатерина Непомнящая, директор по маркетингу Яндекс Маркета.

«Приятно наблюдать, как развивается экосистема Яндекса, сервисами которой пользуются многие и в Москве и по всей России. Мы часто делаем заказы на Яндекс.Маркете, поэтому советуем то, чем пользуемся сами», — говорит Василий Вакуленко.

«Нас можно смело назвать клиентами Яндекс.Маркета. В основном мы заказываем на сервисе всё для дома — продукты, воду, бытовую химию. Ещё мне очень нравится оформление Маркета — оно яркое, солнечное, а этого так не хватает, особенно зимой. Открываешь приложение, и сразу глаз радуется», — говорит супруга Василия Елена Вакуленко-Пинская.

Василий и Елена уже снялись для первой рекламной кампании Маркета. Сервис запустит эту рекламу ко Дню защитника Отечества и 8 Марта.

Баста — музыкант, теле- и радиоведущий, продюсер, предприниматель и совладелец музыкального лейбла Gazgolder. По данным ежегодных опросов исследовательских компаний России, Баста входит в списки лидеров среди отечественных знаменитостей, которым россияне доверяют больше всего.