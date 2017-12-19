BBDO Moscow станет стратегическим креативным партнером «Яндекс.Маркета»

Команда BBDO Moscow будет участвовать в создании всех рекламных материалов для «Яндекс.Маркета», формировать маркетинговое позиционирование сервиса и развивать бренд, сообщается в пресс-релизе агентства. Кампании охватят как digital, так и традиционные каналы коммуникации.

Как пояснили в пресс-службе «Яндекс.Маркета», тендер проходил осенью 2017 года. Остальных участников отбора в компании не раскрывают. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления.

«У Яндекс.Маркета сейчас очень большие планы по развитию бизнеса и продвижению, поэтому мы приняли решение привлечь сильного креативного партнера для долгосрочного сотрудничества. Это позволит ему более глубоко погрузиться в особенности бизнеса и предлагать более интересные и эффективные решения», — говорят в пресс-службе сервиса.

Выручка «Яндекс.Маркета» за третий квартал 2017 года сократилась впервые за все время раскрытия компанией его дохода, писали «Ведомости». За отчетный квартал показатель упал на 12% до 1,06 млрд руб. За январь-сентябрь, благодаря прошлым кварталам, выручка по-прежнему в плюсе — на 6% до 3,5 млрд руб. Ранее стало известно, что «Яндекс» и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия на базе сервиса «Яндекс.Маркет». По условиям соглашения, Сбербанк вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд руб.