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Be My Valentine: какие гаджеты дарили влюблённые друг другу

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала продажи c 11 по 14 февраля в своих интернет-магазинах svyaznoy.ru и euroset.ru и выяснила, какие технологичные подарки дарили друг другу россияне в День всех влюблённых.

Так, технологичные подарки преимущественно приобретали мужчины — 52% против 48% женщин. Средний чек покупки у мужчин вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 15 115 рублей. Женщины стали тратить чуть больше — средний чек покупки вырос на 11% и составил 14 415 рублей. Чаще всего покупатели приобретали смартфоны, умные часы, планшеты, ноутбуки и наушники.

Топ 3 популярных товаров у мужчин в натуральном выражении:

  1. Huawei Band 3 Pro (смарт-браслет)
  2. Huawei MediaPad M5 (планшет)
  3. Phone SE 32 GB

Топ 3 популярных товара у женщин в натуральном выражении:

  1. Honor 8X
  2. Xiaomi Amazfit Bip (смарт-часы)
  3. iPhone XR 64 GB

Больше всего денег мужчины потратили на iPhone XS Max 512 GB (116 990 руб), женщины — Samsung Galaxy S8 (39 990 руб).

«Мы видим, что ежегодно накануне гендерных праздников технологичные подарки пользуются большой популярностью у россиян. По итогам четырёх дней с 11 по 14 февраля продажи в наших интернет-магазинах выросли на 25% в сравнении с показателем предыдущей недели. Дополнительный интерес к технологичному сегменту вызывают выгодные маркетинговые акции и снижение цен на популярные категории товаров», — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Автор: Анна
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