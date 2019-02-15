Be My Valentine: какие гаджеты дарили влюблённые друг другу

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала продажи c 11 по 14 февраля в своих интернет-магазинах svyaznoy.ru и euroset.ru и выяснила, какие технологичные подарки дарили друг другу россияне в День всех влюблённых.

Так, технологичные подарки преимущественно приобретали мужчины — 52% против 48% женщин. Средний чек покупки у мужчин вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 15 115 рублей. Женщины стали тратить чуть больше — средний чек покупки вырос на 11% и составил 14 415 рублей. Чаще всего покупатели приобретали смартфоны, умные часы, планшеты, ноутбуки и наушники.

Топ 3 популярных товаров у мужчин в натуральном выражении:

Huawei Band 3 Pro (смарт-браслет) Huawei MediaPad M5 (планшет) Phone SE 32 GB

Топ 3 популярных товара у женщин в натуральном выражении:

Honor 8X Xiaomi Amazfit Bip (смарт-часы) iPhone XR 64 GB

Больше всего денег мужчины потратили на iPhone XS Max 512 GB (116 990 руб), женщины — Samsung Galaxy S8 (39 990 руб).