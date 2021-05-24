Beauty-тренды весны 2021. Россияне решили потратиться на красоту

Россияне стали активнее покупать beauty-товары более высокого ценового сегмента, свидетельствуют данные исследования Lamoda. В период с 15 февраля по 15 мая 2021 года средняя стоимость одного beauty-товара, купленного на платформе, выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Женщины стали выбирать более дорогую декоративную косметику, особенно средства для губ (+69%) и для бровей (+63%). Средний чек увеличился и на другие средства — для макияжа глаз (+43%) и лица (+40%). Тушь для ресниц стала самой популярной покупкой среди всех beauty-товаров у женщин, хотя в прошлом году занимала лишь пятое место (на первом были маски для лица). Помада поднялась в рейтинге всего на одну позицию (с 6 на 5 место), однако теперь за нее женщины готовы отдать на 77% больше.

Также выросли расходы женщин и на уходовую косметику: увеличился средний чек на средства для лица (+71%), для губ (+58%), для рук (+57%) и для тела (+49%). Год назад женщины потратили больше всего на косметику от L’Oreal Paris и Farm Stay. В этом году лидерами по расходам оказались Clarins и MAC — они появились на Lamoda только осенью 2020 года и сразу вызвали высокий интерес. Однако заметный рост спроса был зафиксирован не только на новые бренды: женщины предпочитали косметику брендов более высокой ценовой категории, которые уже были представлены на платформе, — La Roche Posay (+58%), Vichy (+27%) и Erborian (+289%).

Мужчины стали больше тратить на средства для бритья — средний чек в этой категории вырос на 86%. При этом пена для бритья обогнала по популярности гель, переместившись с 16 на 7 место. Изменился и самый популярный beauty-товар у мужчин: год назад это была туалетная вода, в этом году ее обогнал дезодорант (при этом средний чек на дезодорант вырос на 57%).

В этом году мужчины так же как и женщины стали больше тратить на уходовую косметику. За год выросли средние расходы мужчин на средства для ухода за волосами (+42%), косметику для ухода за лицом (+60%) и глазами (+26%). Мужчины стали больше тратить на крем для рук (+29%) и на крем для глаз (+26%). Лидером по тратам в beauty-категории у мужчин оказался бренд Hugo Boss, при этом серьезно вырос спрос на товары брендов более высокой ценовой категории — Dolce&Gabanna (+62%), Clarins (+1544%), Vichy (+244%).

Тренд увеличения расходов на косметику наблюдается и в отдельных российских городах. Так, средний чек на beauty-товары в Москве вырос даже сильнее, чем в среднем в России (+51%). Москвички стали покупать крем для лица на 59% дороже, а москвичи выбирают дезодоранты на 62% дороже.

Beauty-расходы жителей Нижнего Новгорода за год увеличились так же, как в среднем по стране, — средний чек вырос на 42%. И мужчины, и женщины в этом городе стали больше тратить на шампуни (+64% и +31% соответственно). В топ beauty-покупок у женщин помимо туши для ресниц и шампуня вошли расчески.

Жители Владивостока в этом году купили почти в 2 раза больше beauty-товаров. Самой популярной покупкой у женщин из Владивостока оказалась не тушь для ресниц (как в среднем по России), а сыворотка для лица.