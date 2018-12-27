+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

Белорусский стартап создал приложение для примерки кроссовок

Белорусских разработчики дополненной реальности Wannaby представили приложение Wanna Kicks, которое позволяет примерить кроссовки с помощью камеры.

В Wannaby полагают, что их технология поможет и покупателям, и производителям, а также сократит число возврата товаров в онлайн-магазинах. Приложение пока доступно только для iOS, версия для Android появится позже в этом году.

Для примерки надо навести камеру на ноги (желательно без обуви) и выбрать модель. Её 3D-изображение окажется на ногах. Изображение не спадёт при движении и покажет модель со всех сторон. Фотографиями можно поделиться в соцсетях, скоро станет доступна такая же опция и с видео.

«Наша миссия — разрушить барьеры в онлайн-шопинге. Мы считаем, что примерка в дополненной реальности поможет покупателям при выборе товаров в интернете и ликвидирует разницу между покупками онлайн и в реальности, — отметил генеральный директор Wannaby Сергей Архангельский в комментарии TechСrunch. — Мы видим две основные проблемы на рынке обуви. Довольно низкий оборот онлайн-покупок и высокий процент возврата. Возможность примерить кроссовки перед онлайн-покупкой должна повлиять на оборот и возврат».

Приложение Wanna Kicks уже позволяет виртуально примерять десять моделей от adidas, Vans, New Balance, Nike и других брендов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 декабря 2018 / Комментарии
«Ситилинк» узнает покупателя по лицу и голосу

«Ситилинк» узнает покупателя по лицу и голосу

Электронный дискаунтер «Ситилинк» начал масштабное переоснащение терминалов (киосков) самообслуживания в торговых залах магазинов-складов и в пунктах выдачи заказа. Около 800 новых устройств будут установлены в торговых точках в 330 городах.

далее →

28 сентября 2018 / Комментарии
Маркетплейс «Беру» объявил конкурс на лучшую идею интернет-магазина

Маркетплейс «Беру» объявил конкурс на лучшую идею интернет-магазина

Маркетплейс «Беру» от Сбербанка и Яндекса запустил конкурс на лучшую идею интернет-магазина в двух номинациях: интернет-магазин, где главный покупатель, и интернет-магазин будущего. Главный приз — смартфоны Apple iPhone X 256GB.

далее →

24 сентября 2018 / Комментарии
«Ростех» выпустит холодильник с функцией заказа продуктов

«Ростех» выпустит холодильник с функцией заказа продуктов

С 2020 года «Ростех» намерен запустить серийное производство бытовой электроники с технологиями интернета вещей. Специалисты завода «ПОЗиС» (входит в концерн «Техмаш» «Ростеха») уже создали прототип первого устройства — «умный» холодильник.

далее →

20 сентября 2018 / Комментарии
Яндекс включил формат Турбо для интернет-магазинов

Яндекс включил формат Турбо для интернет-магазинов

Команда турбо-страниц Яндекса сообщила о появлении возможности для интернет-магазинов создавать карточки товаров в формате Турбо.

далее →

18 сентября 2018 / Комментарии
Новое приложение Директ.Коммандер вышло из беты

Новое приложение Директ.Коммандер вышло из беты

Яндекс вывел из беты новое приложение Директ.Коммандер. Его уже можно скачать для Windows и для macOS.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!