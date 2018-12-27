Белорусский стартап создал приложение для примерки кроссовок

Белорусских разработчики дополненной реальности Wannaby представили приложение Wanna Kicks, которое позволяет примерить кроссовки с помощью камеры.

В Wannaby полагают, что их технология поможет и покупателям, и производителям, а также сократит число возврата товаров в онлайн-магазинах. Приложение пока доступно только для iOS, версия для Android появится позже в этом году.

Для примерки надо навести камеру на ноги (желательно без обуви) и выбрать модель. Её 3D-изображение окажется на ногах. Изображение не спадёт при движении и покажет модель со всех сторон. Фотографиями можно поделиться в соцсетях, скоро станет доступна такая же опция и с видео.

«Наша миссия — разрушить барьеры в онлайн-шопинге. Мы считаем, что примерка в дополненной реальности поможет покупателям при выборе товаров в интернете и ликвидирует разницу между покупками онлайн и в реальности, — отметил генеральный директор Wannaby Сергей Архангельский в комментарии TechСrunch. — Мы видим две основные проблемы на рынке обуви. Довольно низкий оборот онлайн-покупок и высокий процент возврата. Возможность примерить кроссовки перед онлайн-покупкой должна повлиять на оборот и возврат».

Приложение Wanna Kicks уже позволяет виртуально примерять десять моделей от adidas, Vans, New Balance, Nike и других брендов.