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Benetton запустил в России официальный интернет-магазин

Итальянский бренд Benetton запустил официальный интернет-магазин в России, об этом сообщат пресс-служба компании.

Сейчас на сайте представлены женские, мужские и детские коллекции. Также работает раздел со скидками от 50 до 70 %. Полный ассортимент обновится в течение нескольких месяцев.

Бесплатная доставка доступна при заказе от 5 тысяч рублей. Срок ожидания, по обещаниям представителей сети, не превысит один-три дня для Москвы и Санкт-Петербурга, а для регионов — семи дней.

К апрелю 2018 года также появятся такие услуги, как самовывоз, заказ из офлайн-магазина и резервация товара. Кроме того, на сайте будет отображаться статус доставки заказов и наличие остатков коллекций в реальном времени.

В ближайшее время в Google Play и App Store появится мобильное приложение «Benetton Россия».

Автор: Анна
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