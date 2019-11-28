Беру и Сберлогистика подписали соглашение о сотрудничестве

Маркетплейс Беру и компания Сберлогистика подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Теперь Сберлогистика будет забирать заказы из логистических комплексов Беру, сортировать их на собственных складах и доставлять покупателям с курьером или до пунктов самовывоза.

Доставкой со Сберкурьером смогут пользоваться клиенты Беру из 16 городов-миллионников. Услуга Сберпосылка будет доступна в сети пунктов выдачи заказов, которая состоит из шести тысяч точек (включая отделения Сбербанка) в 500 городах России. В следующем году сеть дополнят 2,5 тысячи офисов банка и пять тысяч постаматов.

«Беру стремительно развивается, и нам нужно всё больше логистических мощностей. Мы заинтересованы в расширении пула курьерских служб, чтобы доставка для наших клиентов становилась только удобнее и быстрее», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет.

Генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет Максим Гришаков и генеральный директор компании Сберлогистика Сергей Малышев.