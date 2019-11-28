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Беру и Сберлогистика подписали соглашение о сотрудничестве

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Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

Маркетплейс Беру и компания Сберлогистика подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Теперь Сберлогистика будет забирать заказы из логистических комплексов Беру, сортировать их на собственных складах и доставлять покупателям с курьером или до пунктов самовывоза.

Доставкой со Сберкурьером смогут пользоваться клиенты Беру из 16 городов-миллионников. Услуга Сберпосылка будет доступна в сети пунктов выдачи заказов, которая состоит из шести тысяч точек (включая отделения Сбербанка) в 500 городах России. В следующем году сеть дополнят 2,5 тысячи офисов банка и пять тысяч постаматов.

«Беру стремительно развивается, и нам нужно всё больше логистических мощностей. Мы заинтересованы в расширении пула курьерских служб, чтобы доставка для наших клиентов становилась только удобнее и быстрее», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет.

Генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет Максим Гришаков и генеральный директор компании Сберлогистика Сергей Малышев.

«Мы развиваем федеральную сеть складов и пунктов выдачи заказов, чтобы быть ближе к нашим клиентам и предоставлять нашим партнёрам стабильные и конкурентные сроки доставки, а также услуги по хранению одинаково высокого качества по всей России. Поэтому уже сегодня складские комплексы компании работают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а до конца года будут открыты склады во Владивостоке и Ростове-на-Дону», — отметил Сергей Малышев, генеральный директор компании Сберлогистика.

Компании и сервисы: Сбербанк России, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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