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Беру расширит ассортимент с помощью формата "Витрина + доставка"

Маркетплейс Беру начал тестировать новую модель партнёрства с магазинами — «Витрина + доставка». Формат взаимодействия позволяет размещать товары на маркетплейсе, а хранить на своем складе.

Проект по работе со складом поставщика поможет маркетплейсу расширить ассортимент и оптимизировать затраты на обработку и хранение товаров. Это позволит обеспечить выгодные цены и наличие товаров, включая дорогую технику и крупногабаритные товары весом от 30 килограммов.

Такой формат взаимодействия даёт партнёрам возможность не выделять товарный запас из оборота специально под маркетплейс и хранить на собственном складе. Это позволит продавать продукцию на быстрорастущей площадке и не думать о доставке товаров и общении с пользователями — эту функцию возьмёт на себя маркетплейс.

Сейчас пользователи могут заказать холодильники, электроплиты, посудомоечные машины и другую бытовую технику. Кроме того, покупатели могут позвонить горячую линию и проконсультироваться по вопросам ассортимента. Пока модель взаимодействия охватывает только Москву и Подмосковье, в перспективе — ещё 11 городов Центральной России.

«В рамках пилотного запуска новой модели мы уже подключили несколько партнеров, например, интернет-магазин Холодильник.ру. По такому же принципу вскоре будет продаваться продукция для автолюбителей, некоторые категории детских товаров и товаров для животных. Первый этап запуска позволит нам расширить ассортимент на 18 тысяч товарных предложений», — пояснил директор по развитию бизнеса Яндекс.Маркета Евгений Щепелин.

Автор: Анна
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